Plus besoin de comptable, ChatGPT s’attaque maintenant à la gestion de votre argent

Et si vous choisissiez de confier à l’IA la supervision de vos dépenses ? C’est en substance ce que propose OpenAI, qui vient de lancer une série d’outils de finances personnelles intégrés à ChatGPT.

ChatGPT Finance
Crédits photo : OpenAI

ChatGPT est capable de presque tout, des conseils médicaux au codage informatique, en passant par l’aide aux révisions. Mais le chatbot d’OpenAI peut également se révéler utile dans un cadre financier, pour le meilleur comme pour le pire. En effet, ChatGPT sert à voler de grosses sommes d’argent. Toutefois, l’IA d’OpenAI est également utilisée dans un cadre financier parfaitement légal. Il est ainsi possible d’utiliser ChatGPT pour investir en bourse, bien que ce genre d’initiatives inquiète les experts.

Et, si l’IA est encore imparfaite, celle-ci est remarquablement à l’aise avec les chiffres. Dans ce cadre, il est possible d’utiliser ChatGPT pour analyser rapidement vos dépenses. Et OpenAI l’a bien compris. L’entreprise d’IA a ainsi choisi de permettre à son chatbot d’analyser vos véritables dépenses, vos comptes d’investissement ainsi que vos abonnements.

https://x.com/ChatGPTapp/status/2055317612687675545

Sobrement baptisé ChatGPT Finance, ce nouvel outil analyse les performances de votre portefeuille. Cela inclut, entre autres, vos dépenses mensuelles ainsi que vos paiements à venir. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est qu’OpenAI semble tout faire pour assurer la crédibilité de ChatGPT Finance.

ChatGPT Finance exploite tout le potentiel de GPT-5.5

En effet, l’entreprise de Sam Altman s’est associée à Plaid. La société, spécialisée dans les données financières, est connectée à des institutions de renom, telles que Chase, Fidelity, Schwab, Robinhood, American Express ou encore Capital One. Les utilisateurs peuvent donc connecter leurs comptes bancaires à ChatGPT Finance. Il est ensuite possible de discuter avec l’IA de sujets liés à la finance, tels que l’impact d’une vente d’actions, et bien plus.

Par ailleurs, l’arrivée de ChatGPT Finance intervient peu de temps après le déploiement du dernier modèle d’IA de l’entreprise, GPT-5.5. Celui-ci serait nettement plus performant que son prédécesseur, et commettrait moins d’erreurs. OpenAI affirme ainsi que « GPT-5.5 Instant a généré 52,5 % d’affirmations erronées en moins que GPT-5.3 Instant sur des requêtes à enjeux élevés portant sur des domaines tels que la médecine, le droit et la finance. »

ChatGPT Finance est disponible pour les abonnés Pro aux États-Unis. OpenAI n’a pas annoncé de date de sortie pour la France.


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