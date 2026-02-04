Non seulement la prochaine Xbox existe, mais elle pourrait même sortir avant la PS6

Ça se précise de côté de chez Xbox concernant la prochaine génération de consoles. Grâce à une petite indiscrétion d'AMD, on sait désormais que Microsoft vise l'année prochaine pour sortir la successeuse des Series S/X. De quoi, si l'on en croit les dernières rumeurs, gagner la course contre Sony et sa PS6.

Voilà quelques mois que l'avenir de Xbox ne semble pas très radieux. Entre les consoles qui disparaissent des rayons et d'anciennes exclusivités qui sortent désormais chez la concurrence dès le premier jour, beaucoup se demandent si Microsoft n'est pas tout simplement en train d'abandonner sa division hardware gaming. Des rumeurs auxquelles la firme de Redmond a répondu, plus ou moins directement, à plusieurs reprises : oui, il y aurait bien une prochaine console Xbox.

Depuis, on attend. S'il est encore un peu tôt pour espérer des informations sur la prochaine machine, les premières fuites ne devraient plus trop tarder. Surtout si l'on en croit AMD. Dans son dernier rapport financier, le fabricant de puces s'est en effet laissé aller à une petite indiscrétion. Selon lui, une nouvelle Xbox, qui embarquerait de fait un processeur AMD, pourrait arriver dès l'année prochaine.

Sur le même sujet — Voici la nouvelle interface Xbox Cloud Gaming, un premier aperçu de la future expérience Xbox ?

Une nouvelle Xbox en 2027 ? AMD y croit

Ne mettons pas la charrue avant les bœufs : il ne s'agit là que d'une projection de la part du constructeur, certainement pas d'une annonce officielle. Ce qu'il faut comprendre, c'est surtout qu'AMD se prépare à un lancement en 2027 de la prochaine Xbox, vraisemblablement après discussions avec Microsoft. Mais tout est encore possible. Fin 2025, il se murmurait déjà que les équipes verte et bleue prévoyaient d'attendre encore un peu, jusqu'en 2028, pour sortir leurs prochaines consoles.

Toujours est-il que cette assurance de la part d'AMD laisse penser que 2027 serait l'année fatidique pour Xbox. Il faut dire que Microsoft n'a pas le droit à l'erreur. Avec une division gaming plus en difficulté que jamais, elle pourrait tirer un grand avantage à devancer Sony et sa PS6, puisqu'elle serait alors la seule console sur le marché, au moins pendant quelques mois, capable de faire tourner les derniers gros jeux.

Source : Tom's Hardware