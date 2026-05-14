Mise à jour Xbox : nouvel écran de démarrage et bibliothèque plus lisible au programme

Certains membres du programme Xbox Insider reçoivent en ce moment la dernière mise à jour des consoles Xbox. Elle contient plusieurs nouveautés sympathiques. Voyons lesquelles.

Ça bouge sur les Xbox. En parallèle des promesses faites pour Windows 11, les consoles de Microsoft aussi sont en pleine restructuration. À commencer par un nouveau logo que vous pouvez voir en illustration principale de cet article. La firme de Redmond veut également montrer qu'elle à l'écoute des joueurs avec le déploiement de quelques nouveautés concrètes.

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Ce sont les inscrits au programme Xbox Insider qui en profitent les premiers. Là aussi comme sur Windows, être membre permet de recevoir les mises à jour avant tout le monde, en acceptant quelques bugs éventuels. La première chose impossible à manquer et la nouvelle animation de démarrage de la Xbox. En toute logique, elle reprend le nouveau logo et l'assorti d'une animation et d'un son inédits.

La dernière mise à jour pour Xbox Insider fait le plein de nouveautés

Vient ensuite l'ajout de badges pour les joueurs. Visibles ci-dessous, sauf le dernier, ils sont délivrés à mesure que votre “Gamerscore” augmente. Pour rappel, ce dernier grimpe chaque fois que vous débloquez un succès dans un jeu. Rien de révolutionnaire, mais une manière de visualiser en un coup d'oeil ce que vous avez accompli sur la console. Microsoft ne précise pas si leur obtention est rétroactive, mais il serait étonnant que ce ne soit pas le cas. Il est également possible qu'à terme, d'autres badges soient ajoutés après celui des 10 millions de points.

Dernière fonctionnalité de la mise à jour : des nouveaux filtres pour la bibliothèque. Ils permettent de distinguer vos jeux de ce que vous partagez avec d'autres personnes, ainsi que ceux que vous possédez, mais auxquels vous n'avez plus accès. Actuellement, seule une fraction des membres Xbox Insider voient ces changements. Microsoft précise qu'ils “seront progressivement déployées auprès d’un plus grand nombre d’Insiders dans les semaines à venir, avant une disponibilité plus large ultérieurement“.