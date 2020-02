Xbox Games with Gold : les jeux gratuits de mars 2020

Xbox Games With Gold va permettre à ses abonnés de jouer gratuitement à quatre excellents jeux en mars 2020. Microsoft vient en effet de mettre en ligne la liste des titres offerts sur Xbox One et Xbox 360 pour mars. La sélection de ce mois-ci est plutôt séduisante, notamment pour les fans de Batman et de Sonic.

Ce 25 février, Microsoft a publié la sélection de mars 2020 proposée sans frais dans le cadre de l’abonnement Xbox Live Gold et Xbox Game Pass Ultimate. Pour rappel, les titres Xbox 360 sont compatibles avec Xbox One grâce à la rétrocompatibilité. Par contre, il n’est pas possible d’installer un jeu Xbox One sur la Xbox 360.

Découvrez les jeux offerts sur Xbox One et Xbox 360 en mars 2020

Sur Xbox One, on vous conseille d’abord de tester le très réussi « point and click » Batman : l’Ennemi Intérieur. Dans ce second opus, le Chevalier Noir affronte notamment l’Homme Mystère, Bane, Harley Quinn ou encore le Joker. Le jeu plaira surtout aux amoureux du personnage et de son univers. Pour rappel, la première partie du jeu était offerte aux abonnés en janvier dernier. Dans un second temps, vous pourrez tester Shantae: Half-Genie Hero, un jeu d’action aventure plutôt classique qui se déroule dans un monde très coloré.

Xbox One

Batman: L’Ennemi Intérieur – The Complete Season : à télécharger du 1er au 31 mars 2020

Shantae: Half-Genie Hero : à télécharger du 16 mars au 15 avril 2020

Xbox 360

Castlevania: Lords of Shadow 2 : à télécharger du 1er au 15 mars 2020

Sonic Genérations : à télécharger du 16 au 31 mars 2020

Sur Xbox 360, on notera le retour de la saga Castlevania. Dans ce nouvel opus, le joueur incarne à nouveau le célèbre Dracula dans sa guerre contre les forces démoniaques menées par Satan. Enfin, Microsoft offre aussi l’accès à Sonic Genérations, un jeu d’action et de plateformes sorti en 2011. Comme son titre l’indique, vous y incarnerez Sonic dans son voyage dans un monde parallèle et inquiétant. Que pensez-vous de cette sélection ? On attend votre avis dans les commentaires.