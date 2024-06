Ce nouveau volet de cette saga culte vient d’être annoncé par Microsoft et il promet d’exaucer le vœu le plus fou des fans

A l'occasion du Xbox Game Showcase, Microsoft a dévoilé de nombreux trailers. Mais il y a fort à parier que celui-ci a suscité un hurlement de joie chez les fans. Pour cause, Gears of War revient enfin dans un nouvel épisode baptisé E-Day. Voici la première bande-annonce.

Avis aux fans de fusil d'assaut Lanzor et sa fameuse tronçonneuse, Microsoft avait une excellente surprise pour vous lors du dernier Xbox Games Showcase diffusé ce dimanche 9 juin 2024.

Pour cause, la firme de Redmond nous a gâté avec LA bande-annonce que l'on attendait plus… Celle du prochain Gears of War ! Et oui, nos soldats bodybuildés préférés vont enfin revenir sur Xbox Series X/S dans un tout nouvel épisode baptisé Gears of War : E-Day.

Les Gears reviennent dans un nouvel épisode !

Comme le laisse entendre le titre, cet opus devrait réaliser le rêve de tous les fans de la licence : vivre les premiers instants de l'invasion locuste (aussi également appelé l'Emergence) et la quasi annihilation de l'Humanité. Pour l'occasion, les joueurs vont se retrouver aux commandes d'un visage buriné bien connu : celui de Marcus Fenix.

Mais attention, prequel oblige, on incarnera un Marcus jeune et mal préparé face à cette menace inédite. Et il ne sera pas seul d'ailleurs puisque Dom se battra à ses côtés. Selon The Coalition, le studio à la tête de la licence depuis quelques épisodes, E-Day racontera “l'histoire d'origine de Marcus et Dom et leur lien… C'est le lien qui définit la franchise”.

D'après les dires des développeurs, cet opus devrait par ailleurs s'écarter du grand spectacle hollywoodien au faveur d'une expérience plus viscérale, plus sombre et plus terrifiante. En témoigne justement le travail effectué sur les Locustes pour “les transformer en quelque chose de redoutable, physiquement intimidant et incroyablement brutal”.

La saga passe enfin sous l'Unreal Engine 5

Si nous n'avons pas encore de détails sur le gameplay en lui-même, Gears of War : E-Day s'annonce déjà comme une nouvelle claque graphique, comme le premier opus en son temps. Pour cause, le titre fonctionnera sous l'Unreal Engine 5, la dernière version du moteur graphique d'Epic. D'après l'équipe, l'utilisation de l'UE 5 permet d'afficher 100 fois plus de détails sur l'environnement et les personnages, l'intégration du Ray-Tracing, des reflets et des ombres améliorés, et des niveaux de destruction et de gore jamais atteints dans l'histoire de la série. Tout un programme.

Concernant la date de sortie, il faut malheureusement prendre son mal en patience. Reste à espérer maintenant que Gears of War : E-Day débarque sur Xbox (et PC ?) d'ici la fin d'année.