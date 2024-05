Xbox Game Pass : les jeux de mai 2024 annoncés, il y a du très beau monde

La fin du mois de mai 2024 s'annonce chargée pour les abonnés du Game Pass. Après Brothers: A Tale of Two Sons, Chants of Sennaar et Senua’s Saga: Hellblade II rejoignent le catalogue dans les prochains jours. Puis Humanity et Lords of the Fallen débarquent avant la fin du mois.

Après un mois d'avril plutôt tranquille, le Xbox Game Pass va accueillir de nouveaux jeux très intéressants dans les jours et semaines qui viennent. La star de cette sélection est sans conteste le très attendu Senua’s Saga: Hellblade II. Ninja Theory nous avait bluffé avec le premier opus, et nous n'attendons pas moins du second, qui s'annonce magnifique et avec une spatialisation du son encore plus parfaite. Il sera disponible le 21 mai sur PC, Xbox Series et cloud. La configuration PC minimale requise de Hellblade 2 est disponible ici.

Lords of the Fallen est un autre gros titre à rejoindre le catalogue du Game Pass. S'il n'est pas dépourvu de défauts, le jeu a le mérite de proposer une formule différente des Souls Like. Le joueur peut basculer à la volée entre deux mondes parallèles, un peu comme dans The Medium. Rendez-vous le 30 mai sur PC, Xbox Series et cloud.

Impossible de ne pas évoquer l'incroyable Chants of Sennar du studio français Rundisc, édité par Focus Entertainment. Ce jeu de réflexion consiste à déchiffrer des langages dans un univers inspiré du mythe de Babel. Vous pouvez en profiter dès le 15 mai sur tous les supports.

Voici la liste complète des jeux arrivant prochainement dans l'abonnement :

Chants of Sennaar (Cloud, Console et PC) – 15 mai

EA Sports NHL 24 (Cloud) EA Play – 16 mai

Immortals of Aveum (Cloud, PC et Xbox Series X|S) EA Play – 16 mai

Senua’s Saga: Hellblade II (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 21 mai

Galacticare (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 23 mai

Hauntii (Cloud, Console et PC) – 23 mai

Humanity (Cloud, Console et PC) – 30 mai

Lords of the Fallen (Cloud, PC et Xbox Series X|S) – 30 mai

Firework (PC) – 4 juin

Rolling Hills (Cloud, Console et PC) – 4 juin

Ajoutons que, comme prévu, le remake de Brothers: A Tale of Two Sons est d'ores et déjà disponible sur le Game Pass. Enfin, six jeux quittent le Game Pass au 31 mai 2024 :

Chicory: A Colorful Tale (Cloud, Console et PC)

Farworld Pioneers (Cloud, Console et PC)

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle (Cloud, Console et PC)

Pac-man Museum Plus (Cloud, Console et PC)

Little Witch in the Woods (Cloud, Console et PC)

Railway Empire II (Cloud, Console et PC)

Source : Xbox