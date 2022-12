Xbox Games with Gold : voici les jeux gratuits de janvier 2023

Janvier sera un mois plutôt calme pour le Xbox Games with Gold, ce qui ne l’empêchera de tout de même offrir deux jeux gratuits à ses abonnés. Ces derniers pourront ainsi télécharger Iris Fall et Autonauts, deux titres indépendants qui auront largement de quoi vous occuper après la période mouvementée des fêtes de fin d’année.

Si l’on peut affirmer sans trop se mouiller qu’une grande partie des abonnés au Xbox Games with Gold sont passés au Xbox Game Pass à son lancement — on ne leur jettera pas la pierre — le programme continue de fédérer de nombreux joueurs, des années après à sa mise en place par Microsoft. On en veut pour preuve les nouveaux titres qui, chaque mois, sont mis à disposition gratuitement pour ces derniers.

La sélection n’est pas toujours des plus intéressantes, il faut bien l’admettre, surtout face encore une fois à un Xbox Game Pass toujours plus rentable chaque mois, mais certains mois se dotent d’une fournée qualitative. On se souvient notamment du mois de septembre qui avait permis à ses abonnés de découvrir l’excellent Portal 2, à ne rater sous aucun prétexte.

Voici les jeux gratuits Xbox Games with Gold de janvier 2023

Le mois de janvier prochain, quant à lui, sera un peu plus calme, à croire que Microsoft aussi a besoin de se remettre tranquillement des fêtes de fin d’année. Ainsi, ce ne sont que deux jeux qui seront disponibles gratuitement pour les abonnés. Le premier est Iris Fall, un titre aussi somptueux qu’énigmatique, qui vous propose d’incarner une petite fille dans un monde visiblement à l’abandon. Vous devrez y résoudre un certain nombre de puzzles, en jouant notamment avec les effets d’ombres et de lumière.

Si vous en avez assez de Minecraft mais que votre soif de construction n’est pas encore assouvie, alors Atonauts est fait pour vous. Le principe est somme toute très similaire : trouvez des ressources pour fabriquer des outils, utilisez ces outils pour construire ces robots, utilisez ces robots pour fonder une civilisation sur une nouvelle planète. Tout un programme, disponible à partir du 15 janvier.