Fortnite Android APK : comment télécharger le jeu sur votre smartphone

Fortnite sur Android n’est plus disponible sur le Google Play Store. Il faut donc passer par le téléchargement et l’installation d’un APK mis à disposition sur le site web d’Epic Games pour profiter du jeu sur smartphone et tablette. On vous explique comment télécharger et installer Fortnite sur votre smartphone Android.

Pour installer Fortnite sur Android :

Depuis votre smartphone Android, allez sur fortnite.com

Appuyez sur obtenir dans l’appli Epic Games

Validez l’installation

Entrez dans le launcher Fortnite que vous venez d’installer

Téléchargez Fortnite à partir du launcher et installez-le

C’est fait, vous êtes prêt à jouer !

Pour installer Fortnite sur iOS (uniquement possible si vous avez déjà installé le jeu par le passé) :

Ouvrez l’App Store sur votre iPhone

Touchez votre avatar en haut à droite

Allez dans Achats

Recherchez Fortnite : si vous l’aviez téléchargé vous pourrez le faire à nouveau

Hélas, si, en revanche, vous n’avez jamais téléchargé le jeu, vous ne pourrez pas l’installer sur votre iPhone.

Fortnite : smartphones Android compatibles

Tous les smartphones Android ne sont pas compatibles avec Fortnite. Il faut en effet qu’ils disposent de suffisamment de puissance pour faire tourner le jeu. Les Google Pixel,Honor 10, HTC 10, Huawei Mate 10, LG G7 ThinQ, Moto Z, Nokia 8, OnePlus 6, Razer Phone, les derniers Samsung Galaxy, Sony Xperia et ZTE devraient tous faire tourner le jeu. La configuration minimale requise est la suivante :

Android 5.0 Lollipop ou ultérieure

3 Go de RAM

GPU Adreno 530/Mali-G71MP20/Mali-G72MP12

Lire aussi : la liste complète des smartphones Android compatibles avec Fortnite

Pourquoi Fortnite n’est plus disponible sur le Play Store et l’App Store

Le bras de fer entre Epic Games et les magasins d’applications App Store et Play Store date de plusieurs années. Les deux écosystèmes prélèvent en effet 30% de commission sur tout ce qui est mis en avant par leur plateforme. Ce qui inclut les achats intégrés.

Cela ne plait pas du tout à l’éditeur qui cherche à contourner cette obligation. Sur Android, l’éditeur propose depuis toujours comme alternative de télécharger directement le jeu depuis son site. Sur iOS, Fortnite était disponible depuis 2018 sur l’App Store. Mais depuis quelques heures, le Google Play Store et l’App Store ont retiré l’application de leur plateforme.

La raison ? Epic Games a mis en place une solution de paiement intégré qui viole les conditions de ces deux magasins. En conséquence de quoi Apple et Google ont décidé de bannir le jeu ce qui complique un peu son installation sur Android, et limite drastiquement sa progression sur les iPhone.

Pour en savoir plus sur le sujet, lisez notre dossier complet dédié à Fortnite sur Android. Avez-vous déjà testé Fortnite sur Android ?