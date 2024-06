Voici les trois nouveaux gros jeux annoncés par Microsoft

Microsoft vient de tenir un événement Xbox Showcase à l’occasion duquel l’entreprise a fait une ribambelle d’annonces pour de nouveaux titres, et certains ont particulièrement retenu notre attention.

À l’occasion de son Xbox Showcase, Microsoft a dévoilé plusieurs nouveaux trailers. Voici les 3 jeux qu’il faudra surveiller de près au cours des prochains mois.

Call of Duty Black Ops 6 dans le Game Pass

Le Xbox Games Showcase a débuté avec la révélation du gameplay de Call of Duty : Black Ops 6. Développé par Treyarch et Raven Software, Black Ops 6 comprendra une nouvelle campagne, un mode multijoueur avec 16 nouvelles cartes au lancement, et une nouvelle expérience zombies. Pour ce qui est de la campagne, le jeu nous place cette fois-ci au début des années 1990, après la fin de la guerre froide.

L’annonce la plus importante est surtout que le jeu sera disponible sur le Game Pass dès sa sortie. Il s’agit là d’un des titres les plus populaires au monde chaque année, donc l’abonnement de Microsoft va devenir encore plus intéressant pour les joueurs Xbox et PC. Ce premier jour sera précisément le 25 octobre de cette année, avec une bêta ouverte qui arrivera un peu avant. Nous en saurons sans doute plus lors du Direct dédié au jeu, après la présentation Showcase. Spencer a d’ailleurs indiqué que Call of Duty comptait actuellement plus de 100 millions de joueurs, donc certains joueurs Sony pourraient être tentés de passer chez les verts si les prochains Call of Duty se retrouvent aux aussi sur le Game Pass dès leur sortie.

Doom a droit à un nouvel opus : The Dark Ages

Doom : The Dark Ages, le préquel de Doom et Doom Eternal de 2016, sera disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X/S et PC en 2025, et le premier jour sur Game Pass. Le jeu proposera une ambiance médiévale avec des monstres imposants, des environnements baignés de sang, de nouvelles armes redoutables comme un fusil à pompe automatique à tête de mort, et des dragons/mechs contrôlés par le joueur. Il promet des détails gores exceptionnels, éclairant l'origine du Doom Slayer alors qu'il massacre des démons.

Lire également – Doom tourne (encore) sur un appareil insolite qui n’est pas du tout prévu pour ça

Un trailer pour Dragon Age The Veilguard

Dragon Age The Veilguard, le nouveau volet de la série, a été aussi officiellement dévoilé aujourd'hui avec une bande-annonce présentant ses sept personnages aux histoires uniques, comme un assassin ou encore un nécromancien. Alors que des dieux corrompus se libèrent, les joueurs doivent rassembler cette équipe pour affronter des démons, des dragons et d'anciens dieux, et décider qui emmener au combat. La bande-annonce met en avant les compagnons : Harding l'éclaireur, Neve la détective, Emmrich le nécromancien, Taash le chasseur de dragons, Davrin le gardien, Bellara la sauteuse de voile et Lucanis la tueuse de mages. Plus de 15 minutes de gameplay seront bientôt partagées, avant son lancement sur PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S plus tard dans l'année, probablement en octobre ou en novembre.

Notre coup de cœur : Age of Mythology Retold

Après avoir dévoilé quelques images du jeu un peu plus tôt cette année, Microsoft vient aussi de mettre en ligne le premier trailer d’Age of Mythology Retold, la nouvelle version de son mythique jeu de stratégie. Plus qu’un remaster, ce nouvel opus reprendra la campagne du jeu original sorti il y a plus de 20 ans, mais modifiera en profondeur les textures, mais aussi différents éléments du gameplay pour le rendre encore plus dynamique. Le jeu sera lancé le 4 septembre prochain, et sera aussi disponible dès le premier jour sur le Game Pass sur PC et Xbox.