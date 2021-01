Le Xbox Live Gold passe à 9 €/mois : Microsoft augmente le prix de 2 €

Microsoft annonce une augmentation de l’abonnement du Xbox Live Gold. Le prix en France va passer à 9 euros par mois au lieu de 7 euros et à 24 euros par trimestre au lieu de 20 euros. Le forfait semestriel passe à 48 euros, au lieu de 30 euros. Et, « très bonne nouvelle » pour les joueurs français : l’augmentation en France est beaucoup plus forte qu’aux États-Unis. De qui se moque-t-on ?

Le Xbox Live Gold est un service qui a été lancé en 2002. Son objectif était simple : pérenniser le multijoueur. Car, dédier des serveurs pour le jeu en ligne, cela coûte de l’argent. Le prix du service n’a que peu augmenté en 18 ans de services. Il a été majoré il y a 10 ans. Pour lutter contre la concurrence du PlayStation Plus de Sony, Microsoft décidait en 2013 d’inclure des jeux que les abonnés pouvaient inclure à leur bibliothèque chaque mois.

En France, le prix du Xbox Live Gold était, jusqu'à présent, de 7 euros pour un mois et 20 euros pour trois mois, soit 4 euros de réduction. Auparavant, il était possible d’opter pour une formule annuelle. Mais celle-ci a été malheureusement supprimée. Elle était proposée à 60 euros. C’était une belle offre. Trop belle, certainement.

2 euros de plus par mois, 4 euros de plus par trimestre

Voilà pourquoi le prix va augmenter. Et pas qu’un peu. En effet, après avoir annoncé aux États-Unis que les prix allaient être revus à la hausse, Microsoft a confirmé que la France (et certainement pour l’Europe) sera évidemment concernée par une revalorisation des tarifs. Selon les informations communiquées par Microsoft France à la rédaction de PhonAndroid, l’abonnement mensuel passe à 9 euros, soit 2 euros d’augmentation. L’abonnement trimestriel passe à 24 euros, soit 4 euros d’augmentation. Et toujours une ristourne de 3 euros parce que vous êtes fidèle pendant 3 mois.

Et enfin, l’offre semestrielle passe à 48 euros, au lieu des 30 euros qui vous étaient demandés jusqu’à maintenant. Soit un tarif annuel qui passe à 96 euros. Les 12 mois de Xbox Live ont donc augmenté de 36 euros. Soit l’équivalent de cinq mois d’abonnement à l’ancien tarif. C’est une belle hausse. Faisons-nous un peu de mal et regardons ce que cela donne en pourcentage. 29 % sur le tarif mensuel. 20 % sur le tarif trimestriel.

Mais le pire reste à venir. Car, l’augmentation est de 60 % sur le tarif semestriel. En outre, cette offre semestrielle ne présente plus aucun intérêt économique face à l’offre trimestrielle. Pire, vous économisez 1 centime d’euro en choisissant cette dernière. Auparavant, l’offre semestrielle présentait un gros avantage. Ce n’est plus le cas. Quel dommage !

Les Français doivent payer plus que les Américains !

Cette augmentation européenne est d’autant plus aberrante qu’elle est beaucoup plus forte qu’aux États-Unis. Outre-Atlantique, le prix du Xbox Live Gold est actuellement de 10 dollars et 25 dollars. Le prix de l’abonnement mensuel passe à 11 dollars. Et celui de l’abonnement trimestriel à 30 dollars. Soit 10 % et 25 % d’augmentation, respectivement. En outre, Microsoft annonce l’arrivée d’une nouvelle offre semestrielle, proposée à 60 dollars. Soit le prix de l’ancien abonnement annuel.

Cette augmentation n'inclut aucune amélioration du service, malheureusement. Cependant, elle pourrait être liée aux différents problèmes d'approvisionnement et de fabrication de la Xbox Series X et de la Xbox Series S. Comme la PlayStation 5, les consoles de Microsoft subissent une pénurie de certaines matières premières et de certains composants, entrainant des ruptures de stock à répétition et une hausse des coûts de production. Le prix de la console n'augmentera peut-être pas. Mais ceux des services associés, eux, le devraient.

D'abord le Xbox Live Gold avant le Xbox Game Pass ?

En poussant cette réflexion un peu plus loin, nous ne pouvons nous empêcher de penser qu'il s'agit seulement d'une première étape. En effet, Microsoft propose deux abonnements pour sa Xbox : le Xbox Live Gold et… le Xbox Game Pass. Il nous parait évident que le Xbox Game Pass va lui aussi voir ses tarifs revus à la hausse. Notamment la formule la plus complète, le fameux Xbox Game Pass Ultimate.

Ce dernier inclut, pour 13 euros par mois, une centaine de jeux à jouer sur Xbox One, Xbox Series X et sur PC, le Xbox Live Gold, le service xCloud et les jeux proposés par l'offre EA Play. Selon certaines rumeurs, l'offre Ubisoft+ pourrait également rejoindre le Xbox Game Pass Ultimate. Avec une telle complétude, cet abonnement pourrait bientôt plus cher, hypothèse que nous avions déjà évoquée précédemment.