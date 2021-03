Le Xbox Live va disparaître, renommé en Xbox Network

Le Xbox Live va évoluer et va devenir le Xbox Network. Un changement de nom discret qu’on remarqué certains bêta testeurs et qui a été confirmé par Microsoft. Ainsi, le Xbox Live disparaît en tant que tel après dix-huit ans d’existence, même s'il survivra encore un peu grâce à l'abonnement Xbox Live Gold.

Le Xbox Live existe depuis maintenant depuis dix-huit ans et a été introduit avec la toute première Xbox. Il va bientôt tirer sa révérence et changer de nom. Certains utilisateurs de Xbox One ou de Series X/S ont remarqué que le Xbox Live n’apparaissait plus sur le bureau de leur console. Toute mention du service été remplacée par Xbox network, terme que nous n’avons encore jamais vu dans l’écosystème Xbox.

Contacté par le site américain The Verge, Microsoft a confirmé ce changement de nom très discret. Xbox Network fait donc désormais référence à tout ce qui touche à la partie en ligne de la Xbox et le nom a déjà été mis à jour dans le contrat de services de Microsoft il y a quelques temps. Une manière d’assurer la cohésion de l’écosystème, mais aussi d’éviter toute confusion.

Le Xbox Live ne disparaît pas complètement

En effet, le nom Xbox Live ne disparaît pas pour autant. Il existe toujours le Xbox Live Gold, qui permet de jouer en ligne. Cet abonnement est toutefois voué à naturellement disparaître dans le futur au profit de celui du Xbox Game Pass, qui propose également le jeu en ligne en plus de son catalogue. Notons que ce service a aussi changé de nom il n’y a pas longtemps, passant de Game Pass à Xbox Game Pass.

A lire aussi – Test Xbox Series X : une console taillée pour l’avenir, mais qui arrive trop tôt

Le Xbox Live a longtemps été l’emblème du jeu en ligne de Microsoft. Toutefois, ce nom fait un peu vieillot aujourd’hui, surtout que cet aspect a été remplacé par le Game Pass, plus avantageux. Il est donc normal que Microsoft songe à ce changement de nom. Pour rappel, le Game Pass permet, contre abonnement, de jouer à tout un catalogue de jeux, donc certains exclusifs, depuis votre console, PC ou mobile. Une fois abonné, pas besoin de Xbox Live Gold pour jouer en ligne, celui-ci étant intégré.