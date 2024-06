Xbox Game Pass : les jeux de juin 2024 sont là, les fans de JRPG vont être ravis

Microsoft vient tout juste de dévoiler la liste des nouveaux jeux à venir dans le catalogue du Xbox Game Pass en juin 2024. Ce mois-ci encore, la sélection devrait plaire à tout le monde entre du JRPG de grande qualité, de l'horreur sur la lune de Jupiter, et du FPS multijoueur sur la Première Guerre mondiale.

Alors que Sony vient de publier la liste des nouveaux jeux offerts aux abonnés PS Plus Extra et Premium en juin 2024, c'est au tour de Microsoft de prendre la parole.

A quelques jours seulement du Xbox Games Showcase et du Direct centré sur Call of Duty Black Ops 6, la firme de Redmond vient en effet de dévoiler la liste des titres à venir dans le catalogue du Xbox Game Pass en juin 2024. Après un mois de mai marqué par la sortie de Hellblade 2, cette sélection mensuelle devrait plaire au plus grand nombre.

Liste des jeux à venir sur le Xbox Game Pass en juin 2024

Sans plus attendre, voici dans le détail les jeux à venir sur le service gaming de Microsoft :

Octopath Traveler (Cloud, Console & PC) – Déjà disponible

Octopath Traveler 2 (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – Déjà disponible

Depersonalization (PC) – 12 juin

Isonzo (Cloud, Console & PC) – 13 juin

The Callisto Protocol (Cloud, Console & PC) – 13 juin

Still Wakes The Deep (Cloud, PC et Xbox Series X/S) – 18 juin

Tout fan de JRPG qu'il se doit devrait évidemment se jeter sur les deux épisodes d'Octopath Traveler, des chefs d'oeuvre signés par Square Enix. Aux commandes de huit aventuriers aux talents et compétences diverses, lancez-vous dans l'exploration passionnante des mondes d'Orsterra et Solistia.

Dans un autre genre, ceux qui ont adoré Dead Space devraient essayer Callisto Protocol. Pour cause, on retrouve derrière ce Survival Horror un certain Glen Schofield, le créateur de la saga. Malheureusement, le résultat final n'arrive pas à la cheville de son illustre prédécesseur. Mais l'expérience reste tout de même “agréable” si l'on peut dire.

Toujours dans le style horrifique, Still Wakes The Deep pourrait bien attirer votre attention. Isolé et bloqué sur une plateforme pétrolière mystérieuse, une créature inconnue a décimé tout l'équipage. Sans arme et sans moyen de s'échapper, vous devrez tout faire pour survivre. D'après les premiers retours, l'ambiance du titre est particulièrement réussi.