Call of Duty: Black Ops 6 débarque day one sur le Game Pass, voici la première bande-annonce

C'est officiel, Call of Duty: Black Ops 6 sera jouable day one sur le Game Pass. Xbox vient de la confirmer et de publier une première bande-annonce (en live action) du jeu. Nous en saurons plus sur le gameplay lors du Call of Duty: Black Ops 6 Direct du 9 juin prochain.

Il y a quelques semaines, Sarah Bond laissait entendre en interview que tous les jeux first party Xbox continueraient d'être ajoutés au Game Pass le jour de leur sortie. On comprenait alors que le prochain Call of Duty devrait être disponible sur le service day one. Puis ce matin du 28 mai, Xbox envoyait par erreur une notification à ses utilisateurs annonçant que Call of Duty: Black Ops 6 serait lancé sur le Game pass le jour de sa sortie, “plus tard cette année”.

C'est désormais officiel, Xbox fait savoir dans un communiqué que Call of Duty: Black Ops 6 sera bel et bien jouable day one sur le Game Pass. Le suspense prend fin après des mois de spéculation.

Call of Duty: Black Ops 6 : un jeu sombre, la guerre du Golfe des années 90 en toile de fond

Pour l'occasion, Xbox publie une première bande-annonce pour le jeu, en prise de vue réelle (à voir en fin d'article). Aucun gameplay n'est donc ici montré, il s'agit avant tout de faire monter la tension à quelques mois du lancement du jeu. À ce propos, aucune date de sortie n'est précisée. Selon les rapports, il faut s'attendre à une disponibilité de Call of Duty: Black Ops 6 pour la fin du mois d'octobre 2024.

Le titre prend place durant la première guerre du Golfe. On reconnait dans ce trailer des personnages historiques importants de la période, tels que les présidents américains Bill Clinton et George Bush, la première ministre du Royaume-Uni Margaret Thatcher, le chef d'État-Major des armées US Colin Powell ou encore Saddam Hussein.

Le gameplay et la date de sortie du jeu devraient être dévoilés lors du Call of Duty: Black Ops 6 Direct du 9 juin 2024. Cet événement sera diffusé juste après le Xbox Games Showcase, lors duquel nous attendons des nouvelles de Fable, Avowed, Indiana Jones, Microsoft Flight Simulator 2024, ainsi que les suites de Gears of War et de Doom. Et si Xbox lançait véritablement sa génération Series S et X cette année ?

Source : Xbox