Xbox Games with Gold : les jeux gratuits de février 2020

Xbox Games With Gold vous propose chaque mois plusieurs jeux gratuits sur Xbox One et Xbox 360. Comme à l’accoutumée, Microsoft vient de dévoiler les titres offerts pour février 2020. Au programme : Fable Heroes, Star Wars Battle front et encore d’autres titres.



Si vous êtes abonnés à Xbox Live Gold ou Xbox Game Pass Ultimate, vous n’êtes pas sans savoir que vous pouvez télécharger chaque mois des jeux complets. Ces titres sont issus soit de la logithèque Xbox One, soit des anciennes, mais indémodables Xbox et Xbox 360. Une très grande partie de la logithèque de la console de Microsoft sortie en 2005 est en fait compatible avec la Xbox One, et on espère qu’il en sera de même avec la prochaine Xbox Series X prévue pour la fin d’année.

Xbox Games With Gold : découvrez les jeux gratuits de février 2020 sur Xbox One et Xbox 360

Parmi les 4 titres qui vont débarquer en février, une fois n’est pas coutume, nous vous conseillons peut-être de commencer par un jeu qui n’a pas été initialement développé sur Xbox One. Il s’agit de Star Wars Battlefront, le tout premier opus de la saga, sorti sur la Xbox première du nom. Dans ce jeu de tir à la 3e personne (vous avez néanmoins la possibilité de jouer avec vue à la 1re personne), vous incarnez un soldat et devez capturer des postes de commandement. Un classique du jeu vidéo, qui vous permettra de visiter les rues de Tatooine, de piloter un X-Wing, etc. Mais surtout de jouer en multijoueur, quoi qu’il advienne, car c’est là tout l’intérêt de ce titre fort inspiré d’un autre titre de l’époque : Battlefield.

Xbox One

TT Isle of Man : à télécharger du 1er au 29 février 2020

: à télécharger du 1er au 29 février 2020 Call of Cthulhu : à télécharger du 16 février novembre au 15 mars 2020

Xbox 360/Xbox

Fable Heroes : à télécharger du 1er au 15 février 2020

: à télécharger du 1er au 15 février 2020 Star Wars Battlefront : à télécharger du 16 au 29 février 2020

Si vous aimez les jeux de moto, TT Isle of Man devrait vous ravir. Ce titre n’est accessible qu’aux possesseurs de Xbox One, tout comme Call of Cthulhu, un jeu d’enquête qui vous plonge dans l’univers si angoissant et délirant de Lovecraft. Enfin, nous ne pouvions pas finir sans évoquer Fable Heroes, un beat them all exclusif à la Xbox 360. Vous y contrôlez l’un des 12 personnages provenant des quatre opus de la saga Fable et pouvez jouer jusqu’à 4 joueurs, soit via le Xbox Live, soit en local.