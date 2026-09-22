Xbox change tout : quels studios et quels jeux restent en activité (ou pas) ?

Xbox annonce une nouvelle refonte de son organisation et de ses effectifs. Des projets changent de main, tandis que d’autres tombent aux oubliettes.

Dans le cadre du “renouveau” d’Xbox annoncé il y a quelques mois par Asha Sharma, la branche gaming de Microsoft présente une nouvelle réorganisation en profondeur de ses studios, qui débouche par des fermetures et des départs d’employés. “L’objectif est de renforcer nos franchises et nos jeux en réduisant le nombre d’unités opérationnelles, en harmonisant les équipes qui collaborent déjà étroitement et en concentrant notre expertise en matière d’édition”, déclare Matt Booty, numéro 2 de Xbox. L’ambition paraît claire : réaliser des économies tout en recentrant la stratégie sur les grandes licences historiques.

Halo est particulièrement concerné par ces changements. Xbox avait déjà tout chamboulé en 2024 en abandonnant le nom de studio 343 Industries, renommé en Halo Studios, et en officialisant le passage du moteur maison Slipspace à l’Unreal Engine 5. 268 postes sont supprimés au sein des Xbox Game Studios, dont une bonne partie semble provenir de Halo Studios, qui perd justement le développement des jeux de la franchise.

Obsidian dans l’ombre de Bethesda

Halo passe désormais sous l’étendard d’Activision, groupe de studios développant notamment les Call of Duty. Xbox précise toutefois que le prochain opus de Halo est confié à “une nouvelle équipe dédiée, distincte des équipes de développement et des projets en cours pour Call of Duty”. Les effectifs restants de Halo Studios ne serviront plus que de support pour les jeux Halo déjà sortis, dont le récent Halo Campaign Evolved (remake du premier jeu), et pour assurer le contact avec la communauté. Cela semble indiquer qu’Xbox prévoit des évolutions majeures pour relancer Halo, et que le prochain titre n’est pas près de sortir.

Obsidian, dont l’avenir était incertain, survit, mais tombe sous l’influence de Bethesda. Un mariage naturel, tant The Outer Worlds et Avowed font penser à The Elder Scrolls et Fallout. Obsidian est d’ailleurs à l’origine de Fallout New Vegas, considéré comme le meilleur opus 3D de la licence. Il avait déjà été annoncé qu’Obsidian tiendrait un rôle important dans le développement de Fallout 5, on est donc pas surpris de cette décision. Grounded n’est pas remis en cause, mais on peut craindre pour l’avenir de projets plus originaux à la Pentiment.

Nous apprenons aussi que Playground et Turn 10 fusionnent pour former un seul studio, dont le nom n’a pas été communiqué. La mission de cette nouvelle entité sera de gérer deux franchises importantes : Forza et Fable. La première est un carton et porte Xbox depuis de nombreuses années, la deuxième a un énorme potentiel mais doit encore être ramenée à la vie, alors que le reboot de Fable qui était prévu pour fin 2026 a été décalé à février 2027 pour éviter GTA 6. Playground et Turn 10 avaient déjà collaboré sur des titres Forza Horizon.

C’est la fin pour Ninja Theory, l’avenir d’Arkane en suspens

Compulsion Games et Double Fine avaient réussi à trouver un accord pour prendre leur indépendance, conservant leurs licences et leurs catalogues. Undead Labs a trouvé un nouvel éditeur pour la sortie de State of Decay 3. On espérait que Ninja Theory puisse trouver également une solution, mais ce ne sera finalement pas le cas. Les développeurs des deux Hellblade (Senua), des claques graphiques et réputées pour leur expérience audio, ne pourront pas continuer le travail sur le troisième jeu de la licence, pourtant annoncé plus tôt cette année. “Une éventuelle fermeture” est évoquée et semble être la piste privilégiée aujourd’hui.

“Les consultations avec Arkane sont toujours en cours et devraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année”, est-il aussi précisé. Xbox a déjà fermé Arkane Austin et a confié les rênes d’Arkane Lyon à un nouveau dirigeant pour mettre de l’ordre. Mais la situation semble très compliquée pour le studio français, dont le développement du jeu Blade prend plus de temps que prévu, après un accueil commercial mitigé pour Deathloop. Les créateurs de Dishonored sont en réel danger de disparition.

Enfin, King absorbe Microsoft Casual Games pour former un géant “dans la conception de jeux occasionnels et l’exploitation en direct”. Lors du rachat d’Activision-Blizzard-King, Microsoft ne cachait pas que l’activité mobile et casu de King l’intéressaient particulièrement. On peut mettre en parallèle ces annonces avec celles de la Blizzcon, lors de laquelle ont été dévoilés la sortie d’un FPS Starcraft pour 2030 et de Diablo V pour 2029. Xbox va vraiment tout miser sur les grosses licences. Quitte à sacrifier la créativité et les expériences plus courtes et originales ?