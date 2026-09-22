Xbox change tout : quels studios et quels jeux restent en activité (ou pas) ?

Xbox annonce une nouvelle refonte de son organisation et de ses effectifs. Des projets changent de main, tandis que d’autres tombent aux oubliettes.

halo infinite cinematique
Crédits : Microsoft

Dans le cadre du “renouveau” d’Xbox annoncé il y a quelques mois par Asha Sharma, la branche gaming de Microsoft présente une nouvelle  réorganisation en profondeur de ses studios, qui débouche par des fermetures et des départs d’employés. “L’objectif est de renforcer nos franchises et nos jeux en réduisant le nombre d’unités opérationnelles, en harmonisant les équipes qui collaborent déjà étroitement et en concentrant notre expertise en matière d’édition”, déclare Matt Booty, numéro 2 de Xbox. L’ambition paraît claire : réaliser des économies tout en recentrant la stratégie sur les grandes licences historiques.

Halo est particulièrement concerné par ces changements. Xbox avait déjà tout chamboulé en 2024 en abandonnant le nom de studio 343 Industries, renommé en Halo Studios, et en officialisant le passage du moteur maison Slipspace à l’Unreal Engine 5. 268 postes sont supprimés au sein des Xbox Game Studios, dont une bonne partie semble provenir de Halo Studios, qui perd justement le développement des jeux de la franchise.

Obsidian dans l’ombre de Bethesda

Halo passe désormais sous l’étendard d’Activision, groupe de studios développant notamment les Call of Duty. Xbox précise toutefois que le prochain opus de Halo est confié à “une nouvelle équipe dédiée, distincte des équipes de développement et des projets en cours pour Call of Duty”. Les effectifs restants de Halo Studios ne serviront plus que de support pour les jeux Halo déjà sortis, dont le récent Halo Campaign Evolved (remake du premier jeu), et pour assurer le contact avec la communauté. Cela semble indiquer qu’Xbox prévoit des évolutions majeures pour relancer Halo, et que le prochain titre n’est pas près de sortir.

Obsidian, dont l’avenir était incertain, survit, mais tombe sous l’influence de Bethesda. Un mariage naturel, tant The Outer Worlds et Avowed font penser à The Elder Scrolls et Fallout. Obsidian est d’ailleurs à l’origine de Fallout New Vegas, considéré comme le meilleur opus 3D de la licence. Il avait déjà été annoncé qu’Obsidian tiendrait un rôle important dans le développement de Fallout 5, on est donc pas surpris de cette décision. Grounded n’est pas remis en cause, mais on peut craindre pour l’avenir de projets plus originaux à la Pentiment.

Avowed
Avowed

Nous apprenons aussi que Playground et Turn 10 fusionnent pour former un seul studio, dont le nom n’a pas été communiqué. La mission de cette nouvelle entité sera de gérer deux franchises importantes : Forza et Fable. La première est un carton et porte Xbox depuis de nombreuses années, la deuxième a un énorme potentiel mais doit encore être ramenée à la vie, alors que le reboot de Fable qui était prévu pour fin 2026 a été décalé à février 2027 pour éviter GTA 6. Playground et Turn 10 avaient déjà collaboré sur des titres Forza Horizon.

C’est la fin pour Ninja Theory, l’avenir d’Arkane en suspens

Compulsion Games et Double Fine avaient réussi à trouver un accord pour prendre leur indépendance, conservant leurs licences et leurs catalogues. Undead Labs a trouvé un nouvel éditeur pour la sortie de State of Decay 3. On espérait que Ninja Theory puisse trouver également une solution, mais ce ne sera finalement pas le cas. Les développeurs des deux Hellblade (Senua), des claques graphiques et réputées pour leur expérience audio, ne pourront pas continuer le travail sur le troisième jeu de la licence, pourtant annoncé plus tôt cette année. “Une éventuelle fermeture” est évoquée et semble être la piste privilégiée aujourd’hui.

“Les consultations avec Arkane sont toujours en cours et devraient se poursuivre jusqu’à la fin de l’année”, est-il aussi précisé. Xbox a déjà fermé Arkane Austin et a confié les rênes d’Arkane Lyon à un nouveau dirigeant pour mettre de l’ordre. Mais la situation semble très compliquée pour le studio français, dont le développement du jeu Blade prend plus de temps que prévu, après un accueil commercial mitigé pour Deathloop. Les créateurs de Dishonored sont en réel danger de disparition.

Enfin, King absorbe Microsoft Casual Games pour former un géant “dans la conception de jeux occasionnels et l’exploitation en direct”. Lors du rachat d’Activision-Blizzard-King, Microsoft ne cachait pas que l’activité mobile et casu de King l’intéressaient particulièrement. On peut mettre en parallèle ces annonces avec celles de la Blizzcon, lors de laquelle ont été dévoilés la sortie d’un FPS Starcraft pour 2030 et de Diablo V pour 2029. Xbox va vraiment tout miser sur les grosses licences. Quitte à sacrifier la créativité et les expériences plus courtes et originales ?


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Les puces des PS6 et Xbox Helix sont prêtes, une console serait 40 % plus performante que l’autre

PlayStation et Xbox auraient finalisé le développement des puces AMD qui alimenteront la PS6 et la Xbox Helix. Il faut s’attendre à une importante différence de performances brutes. Plus qu’un…

Ninja Double Stack XL : l’excellent Airfryer à 2 niveaux est à prix cassé avec ce code promo

Quand on achète un AirFryer, il est indispensable d’en prendre un modèle assez grand pour pouvoir cuisiner convenablement. Mais les modèles les plus gros sont aussi les plus encombrants, alors…

Dyson V10 Fluffy : avec cette belle chute de prix, l’aspirateur balai devient enfin accessible

Vous êtes nombreux à chercher des promotions sur les aspirateurs Dyson. En effet, la marque propose d’excellents modèles mais à des tarifs souvent trop élevés. Heureusement, on voit passer de…

Une mise à jour casse les réfrigérateurs Samsung, c’est beau le progrès

Samsung a suspendu en urgence le déploiement d’une mise à jour entraînant l’arrêt de ses réfrigérateurs connectés. Ce n’est pas le premier incident de ce type recensé. De nombreux propriétaires…

George Lucas avait 3 nouveaux films Star Wars en tête avant de vendre la licence à Disney

Dans une interview ayant pour sujet son projet de Lucas Museum of Narrative Art, George Lucas laisse échapper qu’il avait prévu de réaliser trois nouveaux films Star Wars, avant que…

Google n’a pas oublié les anciens Pixel, ce détail réservé au dernier modèle leur reviendrait

Google prépare une petite attention pour les propriétaires de Pixel 9. Une personnalisation apparue avec la dernière génération descendrait vers des modèles plus anciens. Le changement se verrait dès l’écran…

Cette exoplanète fait tout de travers, littéralement : les astronomes tentent de résoudre ce véritable mystère

L’Univers est régi selon ses propres règles, mais il existe tout un tas d’exceptions qui confirment ces mêmes règles. Et l’exoplanète baptisée GJ 3090 b est l’une d’entre elles : elle…

Orange lance sa propre marketplace avec des smartphones jusqu’à 50 % moins chers

Intégrée aux boutiques en ligne Orange et Sosh, la nouvelle marketplace de l’opérateur offre un large choix de produits tech, dont des smartphones reconditionnés bien moins chers qu’en neuf. Orange…

Spotify dévore le stockage de votre téléphone, un réglage inédit pourrait y mettre fin

Spotify occupe souvent bien plus de place que prévu sur les téléphones Android. L’application accumule des fichiers temporaires que rien ne vient limiter aujourd’hui. Une option en préparation pourrait enfin…

La Pixel Tablet 2 finalement ressuscitée ? Google sème le doute

Plusieurs offres d’emploi publiées sèment le doute sur les plans de Google concernant sa division tablette. Alors que la firme a effacé toute trace de sa Pixel Tablet sur sa…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.