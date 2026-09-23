Ninja Double Stack XL : l’excellent Airfryer à 2 niveaux est à prix cassé avec ce code promo

Quand on achète un AirFryer, il est indispensable d’en prendre un modèle assez grand pour pouvoir cuisiner convenablement. Mais les modèles les plus gros sont aussi les plus encombrants, alors quand on a une petite cuisine ou peu de place restante… Heureusement, Ninja a conçu le Double Stack XL qui offre un système à deux étages très ingénieux.

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Dans le secteur des AirFryers, la marque américaine Ninja fait figure de référence. Elle propose une large gamme et développe régulièrement des nouvelles technologies pour offrir la meilleure expérience de cuisson possible. Le Ninja Double Stack XL est ainsi venu solutionner le problème du manque de place dans la cuisine avec une conception très originale de deux cuves verticales. Vous avez ainsi 9,5L de cuves tout en gardant des dimensions minimes au sol.

Le Ninja Double Stack XL est normalement en vente pour 269,99 euros. Mais vous pouvez vous l’offrir en ce moment pour bien moins cher grâce à une double baisse de prix. La première promotion est directement appliquée sur la fiche produit puisque cet AirFryer est affiché à 159,99 euros. Mais ce n’est pas encore son prix final. En ajoutant le code promo PASN10 dans le panier, vous avez 10% de réduction supplémentaire. Le prix final est donc de seulement 143,99 euros, soit une promotion de 126 euros ! En plus la livraison est gratuite alors pas de mauvaise surprise.

Ninja Double Stack XL : La friteuse sans huile à 2 niveaux est à prix mini, vite !

Un AirFryer c’est super mais encore faut-il avoir la place dans sa cuisine pour pouvoir le poser. Si vous avez une grande famille ou bien si vous aimez cuisiner pour vos amis, il vous faut une capacité de cuve suffisamment importante. Alors comment faire pour avoir une grosse capacité tout en restant un appareil qui ne prend pas trop de place ? Ninja a trouvé la solution magique avec 2 compartiments empilés l’un sur l’autre, ce qui vous permet d’obtenir une capacité totale de cuisson de 9,5 litres.

En plus, ces deux cuves peuvent fonctionner de manière indépendante. Vous pouvez donc cuire le poulet dans une et les patates dans l’autre. Et avec la fonctionnalité SYNC, vous pouvez faire en sorte que les deux cuissons se terminent au même moment. En plus, chaque cuve peut être séparée en deux avec une grille de cuisson. Vous pouvez donc mettre 4 aliments différents à cuire en même temps si vous le souhaitez.

En ce qui concerne les modes de cuisson, ils sont au nombre de 6 :

Air Fry : Frire sans huile

Max Crisp : pour un croustillant maximum

Roast : Rôtir

Bake : Cuire au four

Dehydrate : déshydrater

Reheat : réchauffer

Le Ninja Double Stack XL est donc non seulement un appareil avec une grande capacité de cuisson tout en prenant le moins de place possible. Mais c’est aussi un appareil polyvalent qui va vous aider au quotidien pour faire vos recettes préférées, rapidement, simplement et de façon plus saine.