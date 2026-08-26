Transformer ses disques physiques en jeux numériques : Xbox lance son outil, voici comment ça marche

Après des mois de rumeurs, Xbox lance son programme de conversion des jeux physiques en licences numériques. Il permet d’obtenir les avantages du dématérialisé pour les titres qu’on possède sur disque.

xbox disques demat
Crédit : Xbox

On savait que Xbox travaillait sur une solution pour convertir nos disques en jeux dématérialisés, c’est enfin officiel, et bientôt disponible. Pour “faciliter la collaboration” entre les bibliothèques de jeux des joueurs, Xbox lance une fonctionnalité permettant d’obtenir une licence numérique pour ses titres physiques. Ceux-ci deviendront ainsi jouables autant au format disque à insérer dans une console que depuis un appareil compatible acceptant la licence. L’objectif est de donner la possibilité d’accéder aux jeux qu’on possède sur une plus grande variété de supports et d’octroyer les avantages que Xbox accorde aux jeux dématérialisés à ceux que l’on a déjà en physique.

“Une fois le droit obtenu, vous profiterez des avantages du jeu numérique, notamment Xbox Play Anywhere et Xbox Cloud Gaming (lorsqu’ils sont disponibles), tandis que votre disque physique continuera de fonctionner comme avant”, explique Xbox. Un jeu acheté sur Xbox One ou Xbox Series X en disque et qui prend en charge le Play Anywhere pourra par exemple être lancé également sur une console portable ou un PC.

Comment obtenir une licence numérique sur un jeu Xbox physique

La procédure pour bénéficier d’une version dématérialisée de ses jeux physiques est simple, mais peut prendre du temps si vous êtes en possession de nombreux titres à convertir. Il suffit d’insérer le disque dans une console Xbox One ou Xbox Series X et de lancer le jeu. Un droit numérique sur le titre en question vous est alors automatiquement attribué, qui est lié à votre compte Xbox. Il n’est pas encore précisé comment le système s’adapte si on veut prêter un jeu à quelqu’un.

La plupart des jeux sur disque pour Xbox One et Xbox Series X sont compatibles, ce qui représente des milliers de titres. D’autres rejoindront le programme après le lancement. On imagine qu’une priorité a été donné aux jeux supportant Play Anywhere et Xbox Cloud Gaming. Les membres du programme Xbox Insider (bêta qu’on peut rejoindre et quitter librement) pourront l’utiliser à partir du 31 août 2026.


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