Google n’a pas oublié les anciens Pixel, ce détail réservé au dernier modèle leur reviendrait

Google prépare une petite attention pour les propriétaires de Pixel 9. Une personnalisation apparue avec la dernière génération descendrait vers des modèles plus anciens. Le changement se verrait dès l’écran d’accueil du téléphone.

Test Google Pixel 11 bloc photo 2
Crédits : Phonandroid

Depuis Android 12, l’apparence du téléphone se règle presque entièrement. Fonds d’écran, teintes du système, formes des raccourcis, tout se modifie en quelques gestes. Les packs de thèmes et les icônes générées par IA élargissent déjà la personnalisation sur les Google Pixel. Rien de tout cela ne change les performances. Ces finitions entretiennent pourtant l’attachement à son appareil.

En août dernier, la firme de Mountain View a inauguré un traitement visuel réservé à sa toute nouvelle gamme. Notre test du Google Pixel 11 détaille les évolutions de cette génération. Côté modèles plus anciens, personne n’a eu droit à cette attention. Depuis, les forums réclament le même égard pour les séries précédentes. Tout indique désormais que le cercle va s’élargir.

Google étendrait aux Pixel 9 l’icône colorée de son application My Pixel

En fouillant la version 8.9.1 de l’application My Pixel, Android Authority a repéré de nouvelles icônes calquées sur la teinte du téléphone. Chaque raccourci adopterait le coloris exact de la coque, Hazel, Rose Quartz ou Obsidian selon la finition choisie à l’achat. Sur la série Pixel 11, ce traitement existe depuis le lancement en août, et son extension donnerait enfin un air neuf à des appareils vendus deux générations plus tôt. Les propriétaires d’un Pixel 9 y auraient droit avec deux ans de retard.

Tous les appareils ne seraient pas logés à la même enseigne. Google laisserait de côté le Pixel 9a et le Pixel 9 Pro Fold dans cette première mouture. Rien n’apparaît non plus du côté de la génération suivante, pourtant plus récente. Sur un exemplaire Porcelain, l’icône colorée n’a pas voulu se déclencher. Ces oublis pourraient n’être que provisoires.

Le détail reste minuscule. Une autre retouche attendrait cette fois tous les utilisateurs. Son bleu foncé laisserait place à une nuance plus claire, avec un logo Google en blanc pour mieux ressortir. My Pixel sert surtout à prendre en main un téléphone neuf, puis tombe vite dans l’oubli. À deux ans de la sortie du Pixel 9, la firme de Mountain View continue pourtant de soigner ces broutilles. Aucune date n’est avancée, et la fonction pourrait encore évoluer avant d’arriver chez tout le monde.


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