Spotify dévore le stockage de votre téléphone, un réglage inédit pourrait y mettre fin

Spotify occupe souvent bien plus de place que prévu sur les téléphones Android. L’application accumule des fichiers temporaires que rien ne vient limiter aujourd’hui. Une option en préparation pourrait enfin rendre la main aux utilisateurs.

Spotify
Crédits : Adobe Stock

L’espace libre sur un téléphone n’a jamais coûté aussi cher. Depuis un an, la pénurie de composants tire les tarifs vers le haut, au point que la mémoire pèse désormais plus lourd que la puce dans la facture d’un smartphone. S’offrir un modèle bien fourni coûte aujourd’hui beaucoup plus cher. De nombreux propriétaires gardent leur appareil plus longtemps et jonglent avec quelques gigaoctets disponibles. Chaque application gourmande devient alors un problème concret.

Parmi les services les plus voraces figurent les plateformes de streaming musical. Pour fluidifier l’écoute et réduire la consommation de données, la firme suédoise garde en tampon les morceaux joués, les podcasts et les pochettes d’albums. Un réglage discret de Spotify désactive déjà la lecture des clips vidéo sur réseau mobile. Ce stockage temporaire grossit pourtant sans aucun garde-fou. Sur certains téléphones, il dépasse allègrement plusieurs gigaoctets. Vider le dossier à la main reste la seule parade.

Spotify préparerait un plafond de stockage pour son application Android

En décortiquant la version 9.1.88.815 de l’application Spotify, nos confrères d’Android Authority ont repéré une option baptisée Cache limit, soit limite du cache en français. Elle permettrait de fixer un plafond, exprimé en gigaoctets, à l’espace occupé par les contenus gardés en mémoire tampon. La plateforme afficherait aussi une valeur recommandée par défaut. Un avertissement apparaîtrait si la barre descend trop bas, car un cache réduit dégrade la lecture et fait grimper la consommation de données. À l’inverse, un réglage généreux maintiendrait une écoute fluide. Chaque abonné arbitrerait lui-même entre qualité de service et place disponible.

Les téléchargements hors connexion ne seraient pas touchés, les morceaux et podcasts enregistrés resteraient intacts. À chaque nettoyage manuel, Spotify proposerait de définir ce plafond plutôt que de tout effacer. Sur le forum officiel de la marque suédoise et sur Reddit, les utilisateurs réclament ce garde-fou depuis près de dix ans. Rien n’est encore annoncé. La fonction passerait sans doute par la version bêta avant un déploiement général. Face à la flambée des prix du stockage, ce genre d’outil prend une valeur nouvelle. Reste à savoir si le géant du streaming ira au bout, car ces lignes repérées dans l’application restent en chantier.


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