George Lucas avait 3 nouveaux films Star Wars en tête avant de vendre la licence à Disney

Dans une interview ayant pour sujet son projet de Lucas Museum of Narrative Art, George Lucas laisse échapper qu’il avait prévu de réaliser trois nouveaux films Star Wars, avant que Disney ne s’empare des droits.

Star Wars 9
Crédit : Disney

La postlogie Star Wars, composée des films 7 à 9 de la saga Skywalker avec Rey et Kylo Ren, aurait pu ne jamais voir le jour. Mal-aimée des fans de la première heure, elle est l’oeuvre de Disney, qui a racheté Lucasfilm en 2012 pour plus de 4 milliards de $, incluant les droits sur la licence. George Lucas, le créateur de l’univers, avait d’autres plans quant à la suite à donner à sa création, mais il les a finalement abandonnés pour confier les rênes à d’autres équipes.

Lors d’une interview accordée à CBS Sunday Morning, George Lucas, accompagné de sa femme Mellody Hobson, présente le Lucas Museum of Narrative Art, son projet de musée sur lequel il travaille depuis plus d’une décennie et qui se concrétise enfin. A cette occasion, il revient sur sa genèse, et évoque la fin de son aventure aux manettes de Star Wars.

Une troisième trilogie Star Wars par George Lucas était en préparation

“Quand j’ai pris cette décision, j’ai décidé de prendre ma retraite du cinéma, ce qui était un grand pas car il me restait trois Star Wars à réaliser”, explique-t-il. George Lucas était donc sur le point de se lancer de nouveau dans une trilogie Star Wars, sans qu’on sache quels étaient ses plans pour celle-ci. L’accueil de la prélogie avait été mitigé, même si La Revanche des Siths avait redressé la license après La Menace des Clones, et surtout le très critiqué La Menace Fantôme.

“Mais j’ai réalisé que le temps me manquait, et je voulais vraiment créer ce musée. De plus, j’avais consacré beaucoup de temps au développement de technologies numériques pour l’industrie cinématographique”, poursuit-il. On comprend qu’entre les revenus tirés de la vente de sa société et son désir de créer son musée, travailler sur trois nouveaux films Star Wars n’était plus une priorité pour le cinéaste.

George Lucas a fourni à Disney des documents concernant sa vision du futur de Star Wars, incluant les synopsis des trois films en question. Le nouveau propriétaire a finalement préféré emprunter une toute autre direction.


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