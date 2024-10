Xbox va développer les prochains jeux Halo sur Unreal Engine 5, pour mieux les porter sur PlayStation ?

Tous les prochains jeux Halo sont développés sur l'Unreal Engine 5. L'un des avantages de ce moteur est de faciliter le portage sur d'autres écosystèmes, comme la PlayStation de Sony.

Créé par Microsoft, l'emblématique studio 343 Industries a récemment été renommé Halo Studios. Il était déjà en charge de la gestion de la marque et de l'écosystème d'une des licences les plus importantes de Xbox, ce nouveau nom ne vient que confirmer que sa seule mission concerne les futurs projets concernant Halo.

Plusieurs jeux Halo sont actuellement en cours de développement, et il a été annoncé qu'ils tourneront tous sous Unreal Engine 5, le moteur d'Epic Games. Celui-ci a par exemple été utilisé pour Silent Hill 2 Remake, que nous venons de tester, et l'est pour The Witcher 4 ou le prochain Tomb Raider.

L'Unreal Engine 5, un pas de plus vers le portage de Halo sur PlayStation

Le choix de l'Unreal Engine 5 a plusieurs avantages. Il devrait permettre d'accélérer le développement des jeux, les nouveaux développeurs rejoignant les équipes n'ayant pas besoin d'être formés sur Slipspace Engine, le moteur maison qui a permis de concevoir Halo Infinite. De plus, l'Unreal Engine 5 est plus adapté au développement multiplateforme, facilitant le potentiel portage vers d'autres appareils.

Eurogamer a demandé à Rich Leadbetter, qui est à la tête de Digital Foundry, si un développement des jeux Halo sur Unreal Engine 5 pourrait faciliter le portage pour une éventuelle version PlayStation. “Il va de soi qu'un moteur conçu pour être déployé sur plusieurs plateformes serait plus facile à utiliser que la technologie existante conçue pour Xbox et PC”, a-t-il répondu. D'après lui, il aurait tout à fait été possible de porter Halo Infinite sur PS5 malgré le recours au moteur propriétaire Slipspace, mais que l'opération requirt bien moins d'efforts avec l'Unreal Engine 5.

Après le succès de Sea and Thieves sur PlayStation, il ne serait pas étonnant de voir de futurs jeux Halo débarquer sur les consoles de Sony. Halo prend clairement la direction des jeux services, et ce type de titres a besoin d'un grand nombre de joueurs pour espérer prospérer. Le parc de PlayStation intéresse forcément Xbox pour ses jeux multijoueurs. Pour l'instant, les plus grandes licences identifiées Xbox, comme Halo, Forza ou Gears of War, n'ont pas été annoncées sur PlayStation. Mais Microsoft réfléchirait très sérieusement à porter ses licences cultes chez la concurrence.

Source : Eurogamer