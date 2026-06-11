Halo 1 Remake : surprise, vous allez pouvoir jouer Master Chief à la troisième personne

Xbox a révélé une vidéo de gameplay à la troisième personne pour son jeu Halo Campaign Evolved, le remake du premier opus de la saga.

Halo Remake
Crédit : Xbox

La licence Halo est un mastodonte du genre FPS, les jeux de tir à la première personne. On ne s'y attendait pas, mais les développeurs de Halo Campaign Evolved ont prévu de permettre aux joueurs de contrôler Master Chief, le héros, à la troisième personne dans ce remake du tout premier titre. Cette fonctionnalité vient d'être annoncée, alors que le jeu avait été présenté lors du Xbox Games Showcase 2026 sans qu'il n'en soit fait mention.

Le compte officiel de Halo a publié une vidéo de gameplay d'un peu moins de 10 minutes montrant comment se joue Campaign Evolved à la troisième personne. “Grâce au tout nouveau crâne « Perspective », cet angle de caméra à la troisième personne permet aux joueurs de vivre les missions emblématiques de Halo comme jamais auparavant”, nous explique-t-on.

Halo Campaign Evolved se dote d'un mode TPS

Dans la vidéo qui nous est partagée, la mission « Le Cartographe Silencieux » est mise à l'honneur. On peut voir comment apparaît Master Chief à pied et en véhicule à la troisième personne. Le ressenti est assez étrange, tant on est habitué à jouer à Halo à la première personne, mais ce mode, tout à fait optionnel, a le mérite de faire changer nos habitudes et de nous donner un aperçu de la belle armure du personnage au-delà des cinématiques.

Pour rappel, dans Halo, le système de crânes permet de faire varier le gameplay en changeant des paramètres de l'environnement ou en octroyant des caractéristiques spéciales aux ennemis ou à notre personnage. Il faut les collecter en jeu lors de sa première partie en campagne pour pouvoir les activer par la suite. Halo Campaign Evolved comprendra 42 crânes : les 26 crânes du jeu d’origine, et 16 nouveaux, dont ce fameux crâne « Perspective », donc. On sait qu'un crâne « The Floor is Lava » est aussi prévu. Comme son nom l'indique, notre cher Spartan John-117 perdra de la vie quand il touche le sol, obligeant le joueur à s'adapter et à miser sur la verticalité pour s'en sortir.

Halo Campaign Evolved sort le 28 juillet 2026 sur Xbox Series X|S, PlayStation 5, Steam et le Microsoft Store. Il est compatible Xbox Cloud et Play Anywhere, et sera inclus dans le Game Pass Ultimate day one.


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