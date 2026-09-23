Dyson V10 Fluffy : avec cette belle chute de prix, l’aspirateur balai devient enfin accessible

Vous êtes nombreux à chercher des promotions sur les aspirateurs Dyson. En effet, la marque propose d’excellents modèles mais à des tarifs souvent trop élevés. Heureusement, on voit passer de temps en temps des aspirateurs à prix cassé. C’est le cas du Dyson V10 Fluffy qui voit son prix chuter à moins de 315 € chez Cdiscount grâce au code 15DES129.

Aspirateur balai Dyson Cyclone V10 Fluffy

Si on vous demande la meilleure marque d’aspirateur, vous allez sûrement parler de Dyson. Mais si on vous demande leur plus gros point négatif, vous allez sûrement parler du prix. Et vous auriez bien raison. Si les aspirateurs Dyson sont d’excellents modèles pour nettoyer chez soi rapidement et efficacement, ils sont aussi le meilleur moyen de vider votre compte en banque.

Pour pouvoir s’offrir un de leur modèle, il faut guetter régulièrement s’il n’y a pas une promotion intéressante. Bonne nouvelle, nous venons d’en dénicher une chez Cdiscount. Le Dyson V10 Fluffy est normalement en vente au prix conseillé de 449 euros. Mais en ce moment, vous pouvez vous l’offrir pour seulement 329 euros grâce à une belle baisse de prix de 120 euros. Mais ça n’est pas tout ! Avec le code 15DES129 à renseigner au moment du paiement, vous avez 15 € de réduction supplémentaire. Son prix final tombe donc à 314 € seulement. et le vendeur est Darty. C’est une affaire !

Pourquoi choisir le Dyson V10 Fluffy ?

Le Dyson V10 Fluffy est un aspirateur sans fil conçu pour les sols durs, les tapis, les moquettes et les zones difficiles d’accès. Il profite de la technologie avancée de cyclones Radial Root associée à un moteur numérique performant pour produire une puissance d’aspiration de 150 AW. En plus, le Dyson V10 offre une puissance constante, même quand le collecteur de poussière est en partie plein.

Pour pouvoir être le plus efficace possible, il est indispensable d’avoir une bonne brosse. On profite ici de la brosse Fluffy. Avec ses fibres de carbone antistatiques et ses poils en nylon doux, elle capture aussi bien les poussières fines que les particules plus importantes.

Le système de filtration est aussi très important dans un aspirateur pour assurer une bonne qualité de l’air intérieur. Ici, il est capable de capturer jusqu’à 99,99 % des particules fines. Les allergènes et les poussières très fines sont donc captés et évitent de se retrouver dans votre foyer.

Côté autonomie, elle atteint jusqu’à 60 minutes d’aspiration en mode normal. Il faut ensuite trois heures et demie pour recharger entièrement la batterie. Enfin, le Dyson Cyclone V10 Fluffy est livré avec plusieurs accessoires comme la mini-brosse motorisée, le long suceur et la station murale très pratique pour recharger et ranger l’appareil et ses accessoires.


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