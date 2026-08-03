Xbox : Microsoft va-t-il vraiment retirer tous ses jeux de Steam ?

Depuis ce week-end, une folle rumeur agite la communauté Xbox : Microsoft prévoirait de ne plus proposer ses jeux sur Steam. Mais cette rumeur, lancée par un journaliste reconnu dans le milieu, a probablement été mal interprétée.

Xbox
Crédits : 123RF

Depuis l’arrivée d’Asha Sharma au pouvoir il y a plusieurs mois, Xbox subit une profonde refonte de sa stratégie. Certaines nouvelles ont oscillé entre l’anecdotique (le changement de logo de l’entreprise) et le vaguement bienvenu (la “baisse” du prix du Game Pass qui reste toujours plus cher qu’auparavant), mais le bilan dans l’ensemble reste très négatif. Entre les milliers de licenciements annoncés il y a quelques semaines, les studios adulés par les joueurs laissés à l’abandon et la hausse significative du prix de la dernière console, l’ambiance n’est pas au beau fixe chez Xbox.

Mais il se pourrait que cette restructuration de l’enfer ne soit pas encore terminée. Au cours du week-end, Jez Corden, journaliste chez Windows Central, a fait une déclaration durant un épisode du podcast Xbox Two qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Il semblerait, selon ses propres dires, que Xbox prévoirait de retirer tous ses jeux de Steam dans un avenir proche, pour ne plus les proposer que sur l’application dédiée ou via le Microsoft Store. Vraiment ?

Sur le même sujet — Windows 11 cache un émulateur secret capable de faire tourner des jeux Xbox 360, bientôt une annonce officielle ?

Non, Xbox ne va sûrement pas quitter Steam

Voici la citation exacte de Jez Corden qui a beaucoup tourné ces derniers jours : « Je sais que Microsoft a des projets concernant sa présence sur PC. Je ne sais pas ce que cela implique concrètement pour Steam, mais les projets dont j’ai connaissance – et je reste très prudent sur ce point – semblent indiquer que cela leur ouvrirait une porte pour éventuellement se retirer de Steam. Je ne serais donc pas surpris si, à terme, nous assistions à un scénario où Microsoft quitterait Steam. »

On est donc assez loin d’une fuite sourcée comme on a l’habitude de le voir dans l’industrie. Jez Corden lui-même a réagi à la polémique qui a suivi la diffusion du podcast sur son compte X (anciennement Twitter) en affirmant n’avoir « jamais dit que Xbox envisageait l’idée de se retirer de Steam » — ce qui est débattable au vu de la citation, bien qu’il faille reconnaître que celle-ci ne fait clairement pas office de prédiction.

Un peu plus tard, le journaliste a un peu plus précisé son propos. En réalité, Xbox serait sur le point d’annoncer une nouvelle stratégie qui, à terme, pourrait mener au retrait de ses jeux de Steam. En réponse à un autre utilisateur lui demandant certainement des nouvelles sur le sujet (le tweet en question ayant été supprimé), Jez Corden réitère : « Je ne pense VRAIMENT PAS qu’ils le feront [retirer leurs jeux, ndlr], mais ils sont en train de faire quelque chose qui pourrait potentiellement leur donner une fenêtre d’action pour le faire. Mais il y a trop d’argent à perdre selon moi. » 

Difficile de nier que Steam, du fait de son quasi-monopole du jeu sur PC, représente très certainement une immense part des ventes de jeux Xbox sur cette plateforme. Quant à savoir ce qu’est “cette chose” dont Jez Corden parle, cela reste ouvert au débat. Il est probable que le journaliste parle ici de ces récentes déclarations à propos du Projet Helix, soit la prochaine génération de Xbox, qui devrait être un système ouvert au jeu PC. Toujours selon un récent édito de Jez Corden, Xbox n’aurait alors aucun intérêt à donner un accès à Steam sur la console. L’avenir nous le dira.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Mercedes va remettre des boutons physiques dans ses voitures, le tout-tactile a ses limites

Le patron de Mercedes-Benz admet que les écrans tactiles dans les voitures font parfois regretter l’absence des classiques boutons physiques. Il promet de corriger le tir dans les prochaines voitures…

-43 % sur le POCO F8 Pro : avec son Snapdragon 8 Elite, il coûte moins cher qu’un milieu de gamme

Le POCO F8 Pro réunit un processeur haut de gamme, 12 Go de RAM, un bel écran AMOLED et une batterie de 6 210 mAh. Lancé à 653 € en…

Le dernier refuge des sites de streaming pirates vient de tomber, HBO a frappé en 24 heures

Les grands studios américains ont trouvé un nouveau terrain de chasse contre le streaming illégal. L’ordonnance obtenue par HBO devant la justice indienne frappe plus de 120 noms de domaine…

Apple Glass : les lunettes connectées serviraient surtout à faire du sport

Les futures lunettes connectées d’Apple ne seraient pas tout à fait comme leurs concurrentes. La marque en ferait un appareil dédiée majoritairement à la pratique sportive, comme un bracelet ou…

Windows 11 : certains utilisateurs n’ont plus que quelques jours pour mettre à jour cet élément crucial de leur PC

Microsoft prévient actuellement certains de ses utilisateurs qu’il est urgent de mettre à jour leur certicat pour continuer à utiliser Windows. On vous explique de quoi il s’agit et si…

Le prix du Redmi Note 15 Pro 5G s’effondre : -45% sur la version 512 Go

Le Redmi Note 15 Pro 5G est quasiment à moitié prix. Pendant les promotions estivales d’AliExpress, sa version la mieux équipée passe à seulement 247 €, contre 453 € à…

Quatre fonctions se cacheraient bientôt derrière ce bouton présent sur la plupart des smartphones Android

Le petit micro coloré de la barre Google trône sur des millions d’écrans d’accueil Android. Son rôle se limite pourtant à dicter une recherche depuis des années. Google s’apprête à…

L’iPhone 17 Pro résiste à une chute de 1 km de haut, la preuve en vidéo

L’iPhone 17 Pro d’une passagère d’un avion est tombé de très haut, mais elle parvient à le récupérer intact plus d’un kilomètre plus bas. Ce n’est pas la première fois…

Windows 7 Remastered : ce concept réimagine le meilleur OS de Microsoft, c’était le bon temps

Le designer AR 4789 revient à la charge en faisant cette fois un tour dans le passé. Dans son dernier concept, il imagine une version modernisée de Windows 7 avec…

Votre petit Galaxy pourrait recevoir One UI 9 en même temps que les smartphones Samsung à 1 500 euros

Samsung vient de lancer One UI 9, la nouvelle version de son interface maison. La mise à jour semblait réservée aux modèles les plus récents et les plus chers. Une…