Xbox : Microsoft va-t-il vraiment retirer tous ses jeux de Steam ?

Depuis ce week-end, une folle rumeur agite la communauté Xbox : Microsoft prévoirait de ne plus proposer ses jeux sur Steam. Mais cette rumeur, lancée par un journaliste reconnu dans le milieu, a probablement été mal interprétée.

Depuis l’arrivée d’Asha Sharma au pouvoir il y a plusieurs mois, Xbox subit une profonde refonte de sa stratégie. Certaines nouvelles ont oscillé entre l’anecdotique (le changement de logo de l’entreprise) et le vaguement bienvenu (la “baisse” du prix du Game Pass qui reste toujours plus cher qu’auparavant), mais le bilan dans l’ensemble reste très négatif. Entre les milliers de licenciements annoncés il y a quelques semaines, les studios adulés par les joueurs laissés à l’abandon et la hausse significative du prix de la dernière console, l’ambiance n’est pas au beau fixe chez Xbox.

Mais il se pourrait que cette restructuration de l’enfer ne soit pas encore terminée. Au cours du week-end, Jez Corden, journaliste chez Windows Central, a fait une déclaration durant un épisode du podcast Xbox Two qui a mis le feu aux poudres sur les réseaux sociaux. Il semblerait, selon ses propres dires, que Xbox prévoirait de retirer tous ses jeux de Steam dans un avenir proche, pour ne plus les proposer que sur l’application dédiée ou via le Microsoft Store. Vraiment ?

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Non, Xbox ne va sûrement pas quitter Steam

Voici la citation exacte de Jez Corden qui a beaucoup tourné ces derniers jours : « Je sais que Microsoft a des projets concernant sa présence sur PC. Je ne sais pas ce que cela implique concrètement pour Steam, mais les projets dont j’ai connaissance – et je reste très prudent sur ce point – semblent indiquer que cela leur ouvrirait une porte pour éventuellement se retirer de Steam. Je ne serais donc pas surpris si, à terme, nous assistions à un scénario où Microsoft quitterait Steam. »

On est donc assez loin d’une fuite sourcée comme on a l’habitude de le voir dans l’industrie. Jez Corden lui-même a réagi à la polémique qui a suivi la diffusion du podcast sur son compte X (anciennement Twitter) en affirmant n’avoir « jamais dit que Xbox envisageait l’idée de se retirer de Steam » — ce qui est débattable au vu de la citation, bien qu’il faille reconnaître que celle-ci ne fait clairement pas office de prédiction.

I never said Xbox is considering pulling out of Steam btw. — Jez (@JezCorden) August 1, 2026

Un peu plus tard, le journaliste a un peu plus précisé son propos. En réalité, Xbox serait sur le point d’annoncer une nouvelle stratégie qui, à terme, pourrait mener au retrait de ses jeux de Steam. En réponse à un autre utilisateur lui demandant certainement des nouvelles sur le sujet (le tweet en question ayant été supprimé), Jez Corden réitère : « Je ne pense VRAIMENT PAS qu’ils le feront [retirer leurs jeux, ndlr], mais ils sont en train de faire quelque chose qui pourrait potentiellement leur donner une fenêtre d’action pour le faire. Mais il y a trop d’argent à perdre selon moi. »

I REALLY doubt they will, but they're doing something that could potentially give them a window to do so, but there's just too much money to be left on the table imo. It was part of a bigger discussion. — Jez (@JezCorden) August 1, 2026

Difficile de nier que Steam, du fait de son quasi-monopole du jeu sur PC, représente très certainement une immense part des ventes de jeux Xbox sur cette plateforme. Quant à savoir ce qu’est “cette chose” dont Jez Corden parle, cela reste ouvert au débat. Il est probable que le journaliste parle ici de ces récentes déclarations à propos du Projet Helix, soit la prochaine génération de Xbox, qui devrait être un système ouvert au jeu PC. Toujours selon un récent édito de Jez Corden, Xbox n’aurait alors aucun intérêt à donner un accès à Steam sur la console. L’avenir nous le dira.