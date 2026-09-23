La Pixel Tablet 2 finalement ressuscitée ? Google sème le doute

Plusieurs offres d’emploi publiées sèment le doute sur les plans de Google concernant sa division tablette. Alors que la firme a effacé toute trace de sa Pixel Tablet sur sa plateforme, elle évoque clairement son existence dans plusieurs annonces.

Première incursion de Google dans le monde des ardoises numériques, la Pixel Tablet n’a visiblement pas eu le succès escompté. Lancée en 2023, l’aventure n’aura finalement pas duré très longtemps. Après quelques années sans faire beaucoup de bruit, la division tablette de Google ferme ses portes tout aussi silencieusement et disparaît sans laisser de trace et avec elle, tous les espoirs de voir un jour une Pixel Tablet 2 pourtant en chantier.

Vraiment ? Peut-être pas, car si en apparence Google a complètement abandonné l’idée de développer de nouvelles tablettes, il semblerait qu’en coulisses, cette volonté ne l’ait pas complètement quitté. C’est en tout cas ce que suggèrent une poignée d’offres d’emploi repérées par nos confrères d’Android Authority, qui mentionnent toutes des projets en lien avec cette fameuse division tablette supposément enterrée.

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Google pourrait ressusciter sa Pixel Tablet, mais pas si vite

Android Authority évoque ainsi une offre d’emploi pour un ingénieur qui rejoindra l’équipe Pixel Core USB, afin de travailler sur des projets “concernant les smartphones, tablettes et accessoires Pixel”. Plus loin, Google mentionne de nouveau “les futurs téléphones et tablettes Pixel”, laissant entendre que futures tablettes Pixel il y aura bien.

Mais ce n’est pas tout. Une autre offre, cette fois pour la division écran, évoque “la prochaine génération d’écrans pour téléphones, appareils pliables et tablettes”. Mention que l’on retrouve dans plusieurs autres annonces. Alors, faut-il espérer le retour de la Pixel Tablet ? Dans un premier temps, on serait tenté de se montrer optimiste.

Peut-être que Google a supprimé l’existence de la Pixel Tablet en préparation d’un reboot de la marque. Mais peut-être aussi que ces offres d’emploi font référence à de potentielles tablettes car la firme ne se ferme jamais vraiment la porte, sans pour autant prévoir un lancement sous peu. Il est également possible que les futurs salariés travaillent bien sur des tablettes, mais simplement celles d’autres constructeurs. En d’autres termes, rien ne permet d’affirmer que la Pixel Tablet 2 est bel et bien de retour.