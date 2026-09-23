Les puces des PS6 et Xbox Helix sont prêtes, une console serait 40 % plus performante que l’autre

PlayStation et Xbox auraient finalisé le développement des puces AMD qui alimenteront la PS6 et la Xbox Helix. Il faut s’attendre à une importante différence de performances brutes.

xbox series x vs ps5
Crédit : Sony / Microsoft / Montage Phonandroid

Plus qu’un an à attendre. La PS6 et la Xbox Helix devraient sortir aux alentours de novembre 2027. PlayStation et Xbox ne devraient plus trop tarder à accélérer leur communication sur ces nouvelles consoles, et Xbox a même déjà pris plusieurs fois officiellement la parole au sujet du projet Helix.

On apprend par le réputé fiable leaker KeplerL2 que Sony et Microsoft ont finalisé la conception des puces, développées en partenariat avec AMD sous l’architecture de nouvelle génération RDNA 5. A moins que les tests menés ces prochaines semaines ne soulèvent de graves problèmes, les puces des PS6 et Xbox Helix sont donc prêtes et leurs caractéristiques techniques ne devraient pas évoluer. Et nous avons justement des informations à leur sujet.

La PS6 moins puissante que la Xbox Helix, mais la différence se verra-t-elle dans les performances en jeu ?

Toujours selon la même source, le GPU de la Xbox Helix développerait une puissance brute de 56 TFLOPS, contre 40 TFLOPS pour celui de la PS6 de salon. Une différence notable de 40 %, qui pourrait donner un avantage décisif de performances à la console de Xbox. Pour rappel, voici la puissance des consoles de cette génération :

  • Xbox Series S : 4 TFLOPS
  • Xbox Series X : 12 TFLOPS
  • PS5 : 10,28 TFLOPS
  • PS5 Pro : 16,7 TFLOPS

On assisterait donc dans les deux cas à une envolée des performances brutes. Dans le cas de la PS6, on aurait une console environ 2,5 fois plus puissante que la PS5 Pro sortie il n’y a que peu de temps au prix fort. La Xbox Helix disposerait quant à elle presque 5 fois plus de TFLOPS que la Xbox Series X.

Rappelons toutefois que les TFLOPS ne sont qu’un indicateur parmi d’autres, et que bien d’autres facteurs influent sur les performances réelles en jeu. On sait que PlayStation compte beaucoup sur le PSSR 3 pour booster sensiblement la fluidité des jeux de la PS6 portable, le modèle de salon en profitera également. Il est donc peu probable que la Xbox Helix soit 40 % plus rapide que la PS6 en jeu. La Helix doit en outre composer avec un système hybride entre architecture Xbox traditionnelle et architecture PC, ce qui pourrait être contraignant à optimiser.


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