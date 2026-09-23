Cette exoplanète fait tout de travers, littéralement : les astronomes tentent de résoudre ce véritable mystère

L’Univers est régi selon ses propres règles, mais il existe tout un tas d’exceptions qui confirment ces mêmes règles. Et l’exoplanète baptisée GJ 3090 b est l’une d’entre elles : elle fait tout de travers, littéralement. Les scientifiques explorent différentes pistes pour expliquer cette anomalie et une en particulier pourrait en être la clé.

Sous-Neptune GJ 3090 b
Crédits : Concept d’artiste, NASA

L’Univers peut donner l’impression d’un désordre organisé tant il est dicté par des règles aux mille et une exceptions. Par exemple, la règle dit : les planètes tournent dans le même sens que leurs étoiles parentes et partagent un plan orbital similaire puisqu’elles sont formées à partir des disques de poussière et de gaz qui auréolent et tournent dans le même sens que ces étoiles.

Mais il s’avère que GJ 3090 b, une exoplanète située à près de 73 années-lumière de la Terre, s’affranchit totalement de cette règle. Les scientifiques ont découvert qu’elle a non seulement un sens de rotation opposé à celui de son étoile parente, mais qu’elle se trouve également sur une orbite fortement désalignée. Surtout, l’explication la plus probable a été écartée. De nouvelles pistes vont alors être explorées, l’une d’entre elles en particulier.

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Cette exoplanète n’en fait qu’à sa tête, voici les pistes explorées

Le Psi correspond à l’angle de décalage entre le plan orbital d’une planète et celui de son étoile parente. Le mesurer offre une riche source d’indices sur l’évolution des systèmes planétaires. Une équipe de scientifiques, qui a récemment publié les résultats de sa recherche dans Astronomy & Astrophysics, a calculé l’angle Psi de GJ 3090 b grâce à l’instrument NIRPS de l’observatoire de La Silla.

Alors qu’elle est identifiée comme une « sous-Neptune », l’une des catégories de planètes les plus communes de notre galaxie, son Psi est remarquable : il est de 136 degrés. Cela fait de GJ 3090 b l’un des cinq systèmes planétaires jamais observés avec un angle Psi supérieur à 70 degrés. Mais ce n’est pas sa seule singularité.

Parmi cette population identifiée, la planète est la seule qui ne semble posséder aucun objet compagnon massif, que ce soit une naine brune, une autre étoile ou une planète gazeuse, pour expliquer un tel désalignement orbital. La question subsidiaire étudiée par les scientifiques est donc : quelle est la clé de ce mystère ?

Comme le souligne Space.com, Vincent Bourrier, de l’Université de Genève, en propose une : lorsqu’elle était jeune, l’étoile a pu aspirer un second nuage de gaz et de poussière tournant en sens inverse du sien et c’est à partir de celui-ci que se serait formée GJ 3090 b.

Mais, à y réfléchir, d’autres hypothèses pourraient également être explorées. On peut supposer, par exemple, que GJ 3090 b n’est pas née au sein de ce système, mais qu’elle a été capturée par l’étoile alors qu’elle était une planète errante. Mais l’on peut également imaginer que GJ 3090 b avait autrefois un compagnon qui a influencé son orbite et/ou son sens de rotation avant d’être éjecté du système. Affaire à suivre…


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