Une mise à jour casse les réfrigérateurs Samsung, c’est beau le progrès

Samsung a suspendu en urgence le déploiement d’une mise à jour entraînant l’arrêt de ses réfrigérateurs connectés. Ce n’est pas le premier incident de ce type recensé.

frigo Samsung
Crédit : Samsung

De nombreux propriétaires d’un réfrigérateur connecté Samsung ont connu bien des désagréments avec leur appareil d’électroménager ces dernières heures. Une mise à jour SmartThings a provoqué un dysfonctionnement important, bloquant l’ouverture automatique des portes et allant jusqu’à empêcher la bonne conservation des aliments.

La mise à jour a été publiée le 22 septembre en Corée du Sud et a été suspendue en urgence ce 23 septembre. Samsung entend réagir rapidement pour remettre en service les réfrigérateurs concernés le plus vite possible. L’envoi de techniciens sur place pour réparation est même prévu si l’utilisateur ne parvient pas lui-même à obtenir un retour à la normale. L’objectif est de proposer une solution pour que les problèmes aient disparu d’ici au 24 septembre, alors que la Corée du Sud célèbre Chuseok, la fête des récoltes et de la pleine lune, le 25 de ce mois.

Des réfrigérateurs Samsung qui ne répondent plus pendant ou après une mise à jour

“Nous avons immédiatement interrompu la distribution après avoir constaté que le logiciel avait été mal distribué. Nous ferons de notre mieux pour rétablir le système afin de minimiser les désagréments pour les clients avant les vacances de Chuseok”, a déclaré Samsung auprès de ZDnet Korea. Il apparaît que la version du logiciel publiée par Samsung était en fait en phase de test interne, et qu’elle a été proposée aux utilisateurs suite à une erreur du système.

“Après la mise à jour de SmartThings, je suis sorti et à mon retour, j’ai constaté que le réfrigérateur ne répondait plus du tout. Même après avoir supprimé l’appareil de SmartThings et tenté de le réenregistrer, il ne fonctionne toujours pas correctement”, témoigne un utilisateur sur les forums de Samsung. “Après la mise à jour, la fonction d’ouverture automatique des portes ne fonctionnait plus, de l’air froid s’échappait et même les lumières intérieures se sont éteintes”, fait savoir un autre.

En France aussi, les réfrigérateurs Samsung peuvent faire des caprices. Il y a quelques jours, le créateur Léo TechMaker partageait ne plus pouvoir ouvrir son appareil à cause d’une mise à jour, problème qui s’est résolu de lui-même au bout d’une journée. En réponse à son message, une autre créatrice, Sundae, ajoute que le sien a déjà “planté” durant deux jours.


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