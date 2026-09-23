Orange lance sa propre marketplace avec des smartphones jusqu’à 50 % moins chers

Intégrée aux boutiques en ligne Orange et Sosh, la nouvelle marketplace de l’opérateur offre un large choix de produits tech, dont des smartphones reconditionnés bien moins chers qu’en neuf.

Orange
Crédits : 123RF

Orange devient plus qu’un opérateur et FAI. L’entreprise annonce le lancement en France de sa propre marketplace, constituées de plus de
8 000 références de produits tech. Et celle-ci est encore amenée à se développer, l’objectif étant d’atteindre les 40 000 références d’ici
la fin de l’année pour s’imposer comme une alternative à Amazon, Fnac, Darty, Boulanger et les autres.

Le géant des télécoms explique disposer de plus de 1 500 références de smartphones reconditionnés, vendus jusqu’à 50 % moins chers que les mêmes modèles en neuf. Quatre statuts de reconditionnement sont proposés : état correct, très bon état, parfait état et excellent état, influant sur le prix. Étrangement, “excellent” est considéré comme moins bon que “parfait”. On sait aussi si la batterie est d’origine (et donc usée, mais contrôlée) ou neuve car remplacée pour l’occasion.

Orange veut devenir un acteur du commerce en ligne

On retrouve aussi des tablettes, des TV, des consoles de jeu, des montres et accessoires connectés, des PC, ou encore des appareils liés à la maison connectée. Comme chez ses concurrents du commerce en ligne, certains produits sont expédiés et vendus directement par Orange, alors que d’autres le sont par un vendeur tiers.

“Pour garantir la qualité et la fiabilité de cette offre, Orange a mis en place un cadre strict pour ses partenaires. La marketplace repose sur une sélection particulièrement rigoureuse des vendeurs 100 % basés en Europe, qui doivent répondre à des critères exigeants. Ils sont soumis à un suivi régulier de leur performance et de la qualité de leurs prestations”, assure le groupe dans un communiqué.

Cette marketplace est accessible à tous depuis l’onglet “tech et accessoires” des sites orange.fr et sosh.fr. Les clients Orange et Sosh (mobile comme internet fixe) peuvent aussi s’y rendre depuis les applications Orange et moi et MySosh. Certains produits bénéficient d’une remise immédiate, d’autres d’une offre de remboursement. Des options de paiement fractionné (4 fois ou parfois plus) existent selon l’achat, mais elles ne sont pas gratuites. Le coût du financement est clairement précisé à chaque fois.


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