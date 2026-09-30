Xbox : avec la fonction Disc to Digital, les Verts préparent en douceur la fin du jeu vidéo au format physique

Xbox procède actuellement au déploiement global d’une fonctionnalité de dématérialisation jusqu’alors en test auprès des Insiders : Disc to Digital. Si elle présente de nombreux avantages pour les joueurs, elle représente peut-être surtout un moyen pour l’entreprise de faire accepter aux joueurs la fin prochaine du format physique.

Xbox n’est décidément pas à court de surprises – bonnes comme mauvaises s’entend – ces derniers temps. Après l’annonce choc de son remaniement interne synonyme de licenciements et de studios enterrés, l’entreprise vient d’annoncer à ses joueurs l’arrivée tant attendue de sa propre version du trophée platine, baptisée Mythics Achievements – une fonctionnalité qui s’inspire clairement de ce qui se fait chez PlayStation depuis des années.

Et ce n’est pas la seule évolution qui découle du « renouveau » d’Xbox annoncé par sa PDG, Asha Sharma, il y a maintenant quelques mois. Et l’on touche ici à un autre des grands sujets polémiques dans le domaine du jeu vidéo : la mort du format physique. Mais la stratégie d’Xbox semble être moins « frontale » que celle de Sony, puisque les Verts semblent vouloir amener les joueurs à la dématérialisation par eux-mêmes.

Xbox promeut la digitalisation de ses jeux sur disque auprès des joueurs

Depuis fin août, une fonctionnalité était en cours de test auprès des Insiders : le programme « Disc to Digital » (traduit littéralement par « du disque au numérique »). Comme son nom l’indique clairement, elle permet aux joueurs de dématérialiser leurs jeux sur disque Xbox One ou Xbox Series X compatibles. Concrètement, il leur suffit d’insérer le Blu-Ray pour en demander une licence numérique fonctionnant comme si elle avait été achetée nativement sur l’Xbox Store.

Comme l’a justement remarqué le site Video Games Chronicle (VGC) Xbox fait désormais savoir à tous ses joueurs que cette fonctionnalité est en cours de déploiement et qu’ils y auront accès grâce à une prochaine mise à jour système. Ce programme a de nombreux avantages et notamment la possibilité de jouer sur plusieurs appareils (Series S, programme Xbox Play Anywhere, Xbox Cloud Gaming…).

Your discs just got a digital upgrade today! 💿 Now, all players can experience the benefits of digital with most XBOX Series X and XBOX One physical discs: https://t.co/TuUdSr7Or8 https://t.co/IVgrV2NY4v — — (@XBOX) September 29, 2026

Disc-to-digital permet également aux joueurs de réclamer la version numérique de jeux qui ont été retirés de l’Xbox Store, comme Deadpool, F1 2021 ou encore Minecraft: Story Mode. Pour le moment, tous les jeux ne sont pas compatibles avec ce programme, mais Xbox s’efforce d’élargir leur nombre par salve.

Les jeux Ubisoft ont par exemple été pris en charge dix jours après le déploiement initial de la fonctionnalité auprès des Insiders ; tandis que l’entreprise profite de cette disponibilité globale pour en ajouter d’autres – sans pour autant préciser lesquels, même s’il semblerait qu’il s’agisse de jeux Sega, comme Sonic Superstars, et de titres de franchises comme Persona. Sur la base de données XCT.live dédiée à Disc to Digital, 1 860 jeux sont recensés, dont 1 583 fonctionnels.

Mais l’on est en droit de se demander si cette fonctionnalité n’est pas un moyen pour Xbox de pousser les joueurs en douceur vers la dématérialisation en tentant de leur faire prendre conscience par eux-mêmes des avantages qu’elle peut offrir – et ainsi leur faire oublier tous ses inconvénients.