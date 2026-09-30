ChatGPT va bientôt brider votre abonnement et gentiment vous proposer de payer deux fois plus

OpenAI vient de lancer l’abonnement ChatGPT le plus cher de son histoire. Les abonnés du palier juste en dessous découvrent au même moment une mauvaise surprise. Leurs quotas fondent de moitié, sans la moindre baisse de tarif en échange.

Faire tourner un assistant IA coûte de plus en plus cher. Chaque requête mobilise des serveurs, et les modèles récents en réclament toujours davantage. Pour absorber la note, les éditeurs multiplient les paliers payants plutôt que d’augmenter un tarif global. Aucune formule unique ne couvre plus les usages les plus lourds. La firme de San Francisco réserve déjà l’essentiel de son stockage de fichiers aux abonnés ChatGPT Pro. Facturer le sur-mesure devient peu à peu la norme.

OpenAI a profité du DevDay 2026 pour refondre complètement cette grille. Une fuite annonçait la semaine dernière un forfait ChatGPT à 500 dollars mensuels, et l’information se vérifie aujourd’hui. Aucun tarif européen ne filtrait alors. Pro Standard et Pro Max, les noms évoqués à ce moment, n’ont toutefois pas été retenus. Dans les faits, l’appellation Pro reste, déclinée en trois niveaux distincts. Seul le palier supérieur bénéficie d’un privilège inédit.

Le forfait ChatGPT à 229 euros va perdre la moitié de ses quotas le 29 octobre

La nouvelle grille de prix affichée sur le site d’OpenAI place ChatGPT Pro 500 tout en haut, à 510 euros par mois en France contre 500 dollars aux États-Unis. Sur une année, la facture grimpe à 6 120 euros. Lui seul donne accès à Ultrafast, un mode accéléré du modèle GPT-6 Astra. Dans Codex, il atteint jusqu’à 300 tokens par seconde, soit huit fois la vitesse habituelle. Acheter des crédits ne débloque rien sur les deux autres formules Pro, dont les tarifs ne bougent pas. Rapidité et volume deviennent deux produits distincts.

Le vrai changement concerne pourtant le palier intermédiaire. Cette formule avait même été fermée aux nouveaux venus ces dernières semaines, avant de rouvrir au niveau inférieur. Facturé 229 euros par mois en France, il voit ses quotas Codex et ChatGPT Work chuter de vingt à dix fois ceux de l’offre Plus. Côté modèle le plus puissant, la limite hebdomadaire tombe de 200 à 100 messages. Les abonnés déjà inscrits gardent leur ancienne allocation jusqu’au 29 octobre 2026, à condition de ne pas résilier entre-temps. Tout nouvel arrivant subit la baisse immédiatement. Reste à savoir combien accepteront de payer 281 euros de plus pour retrouver ce qu’ils avaient hier.