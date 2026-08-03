Les jeux Xbox 360 vont arriver sur Xbox Helix et PC, Microsoft veut devenir le champion de la rétrocompatibilité

Le catalogue de jeux Xbox 360 devrait être rendu disponible sur les consoles plus récentes, améliorant encore son accessibilité.

fermeture store Xbox 360
Crédits : Adobe Stock

Alors que Sony est au cœur de la tempête après avoir annoncé l’arrêt de la production de disques pour les jeux PlayStation, Microsoft veut se présenter comme le bon élève en matière de préservation vidéoludique. L’éditeur et fabricant serait sur le point de lancer un vaste programme de rétrocompatibilité et de conservation des jeux physiques. Un document envoyé par l’entreprise aux développeurs nous en apprend plus sur le calendrier de déploiement.

Dès ce mois d’août 2026, Microsoft devrait rendre disponible une fonctionnalité permettant de convertir ses jeux physiques en jeux dématérialisés sur Xbox One et Xbox Series. L’intérêt sera multiple. Le plus évident est de pouvoir continuer à profiter de ses jeux sur disque, même lorsqu’on n’a plus de console avec lecteur. Les joueurs bénéficieront aussi de certains avantages du dématérialisé, comme la compatibilité avec Xbox Play Anywhere pour jouer ailleurs que sur console. Il est possible que les délais ne soient pas tenus, car une version bêta devait arriver en juillet, et celle-ci n’est toujours pas disponible.

Microsoft assure l’avenir des jeux Xbox et Xbox 360 sur les nouveaux supports

En octobre 2026, Xbox ouvrirait les vannes pour l’arrivée des jeux de la Xbox originale sur PC. Il y a quelques jours, quatre premiers titres ont déjà été officialisés. Mais bien d’autres devraient suivre dans quelques mois, donc. Ces jeux Xbox seront disponibles sur PC via le Game Pass ou le Xbox Store. Microsoft a mis au point un émulateur théoriquement capable de lire tous les jeux Xbox sur PC sans travail supplémentaire de la part des développeurs. Ces derniers n’auront qu’à accepter de faire partie du programme et pourront ensuite établir les conditions commerciales pour accéder à leurs jeux : prix, disponibilité dans le Game Pass, promotions…

En 2027-2028, Microsoft prévoit le déploiement progressif du catalogue de jeux Xbox 360 sur les consoles de nouvelle génération. Elle n’est pas nommée, mais il est ici question de la Xbox Helix, appareil hybride entre console et PC sur laquelle Microsoft beaucoup pour se relancer sur le marché gaming.


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