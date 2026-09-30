Pixel 11a : design, fiche technique et nouveau coloris sublime, cette fuite dévoile tout !

Plusieurs mois avant son annonce officielle, le Pixel 11a fait l’objet d’une grosse fuite qui dévoile presque tout à son sujet. Ne vous laissez pas berner par son design très semblable à celui de ses prédécesseurs, car celui-ci cache une très grosse amélioration sous le capot.

pixel 11a

L’existence du Pixel 11a n’est pas vraiment une surprise. Au-delà du fait que cela fait des années que Google propose une version plus abordable de son dernier flagship quelques mois après la sortie de ce dernier, le smartphone a déjà fait une apparition discrète dans Android cet été. Aussi, on s’attendait à ce que les premières fuites apparaissent tôt ou tard. C’est désormais chose faite, courtoisie de nos confrères d’Android Headlines qui nous livrent rendus et détails techniques à son propos.

Côté design, il ne faudra donc pas s’attendre à une surprise. Google reprend dans les grandes lignes celui du Pixel 9a et du Pixel 10a, au même titre que le Pixel 11 l’a fait pour ses propres prédécesseurs. Le capteur arrière sera donc de nouveau niché dans une grosse pilule ovale, bien que plus étroite que les précédentes. L’écran, quant à lui, est toujours entouré par un cadre imposant. D’après la source d’Android Headlines, le smartphone affichera des dimensions égales à 153,46 x 72,35 x 9 mm, soit légèrement plus petit que le Pixel 10a, pour un écran similaire de 6,3 pouces.

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Le Pixel 11a se dévoile presque entièrement dans cette grosse fuite

Faut-il pour autant s’attendre à une mise à jour fainéante du Pixel 10a ? Pas vraiment. La véritable (bonne surprise) de cette nouvelle génération se trouve en effet sous le capot. En lieu et place du Tensor G4 précédent, on devrait ici trouver un Tensor G6, qui offrira un joli bond en performance par rapport à la dernière génération.

pixel 11a-2

Le smartphone devrait également embarquer 8 Go de RAM, à l’instar du Pixel 9a et Pixel 10a. On suppose que ceux-ci seront accompagnés de 128 Go ou 256 Go de stockage, bien que cela reste encore à confirmer. L’écran devrait toujours proposer un taux de rafraîchissement de 60 Hz. En revanche, on peut s’attendre à une légère baisse du côté de la batterie, la fuite annonçant 5000 mAh, contre 5100 mAh pour le Pixel 10a.

4 coloris seront disponibles à l’achat : noir, argent, vert et violet. Ce dernier fait son entrée dans la gamme et devrait plaire à tous ceux qui souhaitent une autre alternative plus colorée pour leur prochain smartphone.


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