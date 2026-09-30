Xbox : vous allez enfin pouvoir “platiner” vos jeux comme sur PlayStation

Xbox a enfin déployé son propre système de platine, qui s’inspire directement de ce qui se fait sur PlayStation depuis des années. Baptisé Mythic Achievements, celui-ci délivre un succès global après avoir relevé tous les défis proposés par un jeu. La fonctionnalité est actuellement disponible pour les Insiders.

Vous faites encore le deuil de tous les studios Xbox réduits à néant et des milliers de licenciements qui en découlent ? N’ayez crainte, Microsoft a trouvé la solution pour aider à faire passer la pilule : des trophées platine ! C’est en effet avec un timing encore une fois très hasardeux que Xbox annonce l’arrivée d’une fonctionnalité demandée de longue date par les joueurs. Il faut dire que jusqu’à maintenant, ces derniers devaient se contenter de regarder jalousement leurs camarades sur PlayStation.

Si vous avez passé votre vie de joueur chez les Verts, le trophée platine est une sorte de trophée ultime obtenu après avoir remporté tous les succès disponibles pour un jeu. Autrement dit, c’est une sorte de médaille officielle attribuée par votre console lorsque vous avez complété un jeu à 100 %. Médaille dont vous pourrez évidemment dès lors vous vanter auprès de vos amis.

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Xbox dévoile sa propre version du trophée platine

Du côté de Xbox, ces trophées platine sont donc appelés les Mythics Achievements (ou “les succès mythiques”, en attendant une traduction officielle). N’y allons pas par quatre chemins : il s’agit exactement de la même chose que sur PlayStation. Obtenez le dernier succès qui manque à votre collection, et votre console vous accordera la médaille tant attendue.

À noter que seuls les succès du jeu de base (sans les éventuels DLC, donc) sont pris en compte dans l’obtention du Mythic Achievement. Une fois déployés, ceux-ci seront également rétroactifs. Autrement dit, si vous avez déjà complété un jeu à 100 %, le Mythic Achievement dédié s’affichera automatiquement sur votre profil. La fonctionnalité vient tout juste d’être déployée sur le canal Insider et ne devrait pas tarder à arriver auprès du grand public.