Xbox : vous allez enfin pouvoir “platiner” vos jeux comme sur PlayStation

Xbox a enfin déployé son propre système de platine, qui s’inspire directement de ce qui se fait sur PlayStation depuis des années. Baptisé Mythic Achievements, celui-ci délivre un succès global après avoir relevé tous les défis proposés par un jeu. La fonctionnalité est actuellement disponible pour les Insiders.

xbox mythic achievements

Vous faites encore le deuil de tous les studios Xbox réduits à néant et des milliers de licenciements qui en découlent ? N’ayez crainte, Microsoft a trouvé la solution pour aider à faire passer la pilule : des trophées platine ! C’est en effet avec un timing encore une fois très hasardeux que Xbox annonce l’arrivée d’une fonctionnalité demandée de longue date par les joueurs. Il faut dire que jusqu’à maintenant, ces derniers devaient se contenter de regarder jalousement leurs camarades sur PlayStation.

Si vous avez passé votre vie de joueur chez les Verts, le trophée platine est une sorte de trophée ultime obtenu après avoir remporté tous les succès disponibles pour un jeu. Autrement dit, c’est une sorte de médaille officielle attribuée par votre console lorsque vous avez complété un jeu à 100 %. Médaille dont vous pourrez évidemment dès lors vous vanter auprès de vos amis.

Sur le même sujet — Xbox Series : meilleur Remote Play, nouvelles animations de démarrage, recherche améliorée, la dernière mise à jour fait le plein de nouveautés

Xbox dévoile sa propre version du trophée platine

Du côté de Xbox, ces trophées platine sont donc appelés les Mythics Achievements (ou “les succès mythiques”, en attendant une traduction officielle). N’y allons pas par quatre chemins : il s’agit exactement de la même chose que sur PlayStation. Obtenez le dernier succès qui manque à votre collection, et votre console vous accordera la médaille tant attendue.

À noter que seuls les succès du jeu de base (sans les éventuels DLC, donc) sont pris en compte dans l’obtention du Mythic Achievement. Une fois déployés, ceux-ci seront également rétroactifs. Autrement dit, si vous avez déjà complété un jeu à 100 %, le Mythic Achievement dédié s’affichera automatiquement sur votre profil. La fonctionnalité vient tout juste d’être déployée sur le canal Insider et ne devrait pas tarder à arriver auprès du grand public.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

iPhone Duo : Apple dévoile enfin quand vous pourrez préparer votre précommande

C’est à l’occasion de sa keynote du 9 septembre qu’Apple a enfin présenté son tout premier smartphone pliant : l’iPhone Duo. Si l’on connaissait déjà la date d’ouverture des précommandes, la…

Android Auto perd la fonction qui fait tout l’intérêt d’un pliable à clapet

Les pliables à clapet promettent de tout gérer écran fermé, Motorola Razr et Samsung Galaxy Z Flip en tête. Branchés à Android Auto, ils perdent pourtant une capacité élémentaire au…

GTA 6 : pour pousser le réalisme encore plus loin, Rockstar a implémenté le système météo le plus complexe de l’histoire

De nouvelles informations nous sont parvenues à propos de GTA 6 qui, une nouvelle fois, confirment la volonté de Rockstar de créer une véritable simulation de notre monde réel. Cela…

La nouvelle série Spider-Man d’Amazon adaptera une histoire controversée des comics

On en apprend plus sur la série qui succèdera à Spider-Man Noir sur Prime Video d’Amazon, après l’annulation de cette dernière. Notamment de quel arc narratif des comics elle s’inspirera….

ChatGPT sauve un père de famille en repérant ce que personne n’avait vu durant le dîner

Au milieu du repas, un père de famille a vu ses gestes se dérégler, puis tout a semblé rentrer dans l’ordre. Ses proches ont décrit ces symptômes passagers à ChatGPT….

Panne majeure chez Spotify, voici comment accéder quand même à votre musique et à vos podcasts

Spotify rencontre des difficultés techniques dans le monde entier. Les utilisateurs sont empêchés d’accéder à leurs contenus sur l’application. Spotify est en carafe. La plateforme de streaming musical est victime…

Dreame A1 Pro : 400 € de réduction sur cet excellent robot tondeuse qui va s’occuper tout seul de votre gazon

Vous attendez le week-end avec impatience pour pouvoir vous reposer, profiter de vos proches et vous amuser. Seul hic, c’est aussi le seul moment où vous pouvez vous occuper de…

Samsung One UI 9 : nouveautés, modèles compatibles, disponibilité… tout savoir sur la mise à jour des Galaxy

One UI est la surcouche maison de Samsung basée sur Android et on la retrouve sur tous les appareils Galaxy. La marque sud-coréenne procède actuellement au déploiement progressif de sa…

iOS : les applications de votre iPhone plantent soudainement ? C’est Google le coupable

Des milliers d’applications iOS se sont soudainement mises à planter lundi 28 septembre. Et le responsable de ce bug s’avère être Google. Non, le géant de la tech n’a pas…

Roborock F25 RT : ce puissant aspirateur laveur est à moitié prix chez Carrefour, vite !

Vous n’allez jamais croire le prix de ce nettoyeur de sol ultra performant. Il s’agit pourtant d’un modèle Roborock qui offre une puissance d’aspiration de 20 000 Pa. Si vous…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.