Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra officielles : il va falloir casser son PEL pour acheter ces tablettes

11 mois après les Galaxy Tab S11, Samsung renouvelle enfin ses tablettes haut de gamme. Il y a deux modèles : la Galaxy Tab S12+ et la Galaxy Tab S12 Ultra. Profitant d’une belle fiche technique, ces deux ardoises numériques vont concurrencer l’iPad Pro avec de grands écrans, des plates-formes nerveuses et une belle complétude logicielle. Mais inflation oblige, les Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra voient leurs prix augmenter pour s’aligner sur les tarifs d’Apple.

Début septembre 2025, Samsung renouvelait son offre de tablettes haut de gamme. La firme coréenne présentait alors deux modèles diamétralement opposés : l’accessible Galaxy S11 et l’exubérante Galaxy Tab S11 Ultra. L’une était vendue à partir de 899 euros. L’autre s’appuyait sur un tarif qui s’échelonnait de 1339 euros à 1759 euros. C’était le début de l’inflation qui touche aujourd’hui toutes les marques d’électronique.

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Lors du lancement du Galaxy S26 FE, nous nous attendions à voir arriver les nouvelles tablettes haut de gamme. Ce ne fut pas le cas. Samsung a préféré temporiser. Mais ce ne fut pas si long : aujourd’hui, Samsung a présenté ses nouvelles tablettes haut de gamme. Et il y a quelques surprises, aussi bien au niveau des modèles, des fiches techniques que des prix.

Samsung lance uniquement des Galaxy Tab S12 ultra premium

D’abord, les modèles concernés : il y a une Galaxy Tab S12+ et une Galaxy Tab S12 Ultra. Pas de Galaxy S12 « classique ». Samsung nous explique préférer conserver la Galaxy Tab S11 un an de plus au catalogue, certainement pour éviter de passer au-dessus des 1000 euros avec la plate-forme la plus abordable. Notez que Samsung s’est appuyé sur la même stratégie en 2024 avec les Galaxy Tab S10 : il n’y avait alors qu’un modèle « Plus » et un modèle « Ultra », mais pas de S10.

Ensuite, les prix. Ils évoluent évidemment à la hausse. La conjoncture ne permet pas à Samsung de conserver les mêmes tarifs qu’en 2025. Nous ne ferons pas ici de comparaison entre la S11 et la S12+, ni entre la S10+ et la S12+. Sachez cependant que le prix de la S12+ démarre à peu près au même niveau que le tarif de la S11 Ultra (à 20 euros près). Cela vous donne une idée des montants demandés cette année pour les meilleures tablettes de Samsung. Voici tous les prix :

Prix de la Galaxy Tab S12+

Galaxy Tab S12+ 12/256 Go : 1319 euros

euros Galaxy Tab S12+ 12/512 Go : 1519 euros

Prix de la Galaxy Tab S12 Ultra

Galaxy Tab S12 Ultra 12/256 Go : 1539 euros

euros Galaxy Tab S12 Ultra 12/512 Go : 1739 euros

Galaxy Tab S12 Ultra 16/1 To : 2139 euros

Vous remarquez que le montant demandé par Samsung pour passer d’un palier de stockage au suivant a fortement augmenté : 200 euros contre 120 euros pour le premier et 400 euros au lieu de 300 euros pour passer de 512 Go à 1 To. À ce prix, nous pensons qu’il est préférable d’acheter une carte microSDXC, d’autant que les deux tablettes disposent d’un emplacement dédié. Enfin, rappelons que ces prix ne concernent que les versions WiFi, sachant qu’il faut ajouter 150 euros pour profiter de la version 5G.

Les fiches techniques des Galaxy Tab S12 sont ultra complètes

Maintenant que nous avons parlé des mauvaises nouvelles, passons aux bonnes. Samsung a bien travaillé sur ces nouvelles tablettes. Le poids et l’épaisseur ont encore diminué. La qualité de fabrication est toujours aussi élevée. Nous retrouvons une belle plate-forme, signée comme toujours MediaTek. Cela fait plusieurs années que Samsung fait confiance au fondeur taïwanais pour animer ces tablettes. Les processeurs sont plutôt puissants… et surtout moins chers que des Snapdragon 8 Elite.

La batterie ne change pas (légère augmentation pour la S12+ par rapport à la S10+). La connectivité non plus. Les écrans sont toujours aussi grands (voire un peu plus sur la S12+ par rapport à la S10+) mais gagnent en luminosité grâce à la fonction « Enhanced Vision Booster ». Les quatre haut-parleurs sont évidemment présents. Et la configuration photo ne bouge pas (elle recule même un peu sur la S12+). Mais qui fait des photos ultra grand-angle avec une tablette de 12 pouces ? Retrouvez ci-dessous tous les détails importants de ces deux tablettes :

Galaxy Tab S12+

Écran Dynamic AMOED 2X de 12,6 pouces

Définition 2960 x 1848 pour une résolution de 239 pixels par pouce

Processeur MediaTek Dimensity 9500

Chambre à vapeur 3D pour la dissipation thermique

12 Go de RAM, 256 ou 512 Go de stockage extensibles par microSD

Batterie 10600 mAh

Capteur photo 13 MP

Capteur selfie 12 MP

WiFi 6E, Bluetooth 6.0, 5G en option

Lecteur d’empreinte sous l’écran

5,3 mm d’épaisseur

553 grammes

Certification IP68

Galaxy Tabb S12 Ultra

Écran Dynamic AMOED 2X de 14,6 pouces

Définition 2800 x 1752 pour une résolution de 262 pixels par pouce

Processeur MediaTek Dimensity 9500

Chambre à vapeur 3D pour la dissipation thermique

12 ou 16 Go de RAM, de 256 Go à 1 To de stockage extensibles par microSD

Batterie 11600 mAh

Capteur photo 13+8 MP

Capteur selfie 12 MP

WiFi 7, Bluetooth 6.0, 5G en option

Lecteur d’empreinte sous l’écran

5,1 mm d’épaisseur

692 grammes

Certification IP68

L’ensemble est piloté comme toujours par Android, ici en version 17 avec One UI 9.0. Cette version de One UI profite de quelques améliorations spécifiques aux S12. La gestion du multi-tâche a été revue pour être plus simple. Now Nudge arrive pour la première fois sur une tablette. L’IA a été améliorée dans l’ensemble du système. Samsung DeX a été améliorée. Plusieurs applications viennent préchargées, notamment Photoshop dont Samsung offre 4 mois d’abonnement. Et Perplexity est désormais disponible sur Galaxy Tab, en plus de Bixby et Gemini (avec 6 mois d’abonnement offert à Google AI Pro). Comme toujours, Samsung promet 7 ans de mise à jour et de patch de sécurité.

Le S-Pen est toujours livré avec le produit. Les Galaxy Tab S12+ et S12 Ultra se déclinent en deux coloris : anthracite et argent. Elles seront disponibles le 7 octobre prochain en France. Et elles seront chacune accompagnées par plusieurs accessoires : des bookcovers classiques à 99 euros et 109 euros, des claviers bookcovers slim à 179 euros et 229 euros, ainsi qu’un « Pro Keyboard » en aluminium très stylé à 329 euros et 389 euros.