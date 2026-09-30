Jusqu’à 500 € de réduction sur la TV Samsung The Frame Pro 2026 : elle devient bien plus accessible

La TV The Frame Pro 2026 fait l’objet d’une belle réduction sur le site de Samsung, avec des réductions allant jusqu’à 509 € sur les références de 55 à 75 pouces.

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Si vous voulez vous offrir un téléviseur The Frame Pro, Samsung propose en ce moment une baisse de prix sur plusieurs versions de son modèle de 2026. Vous avez le choix entre les diagonales de 55, 65 et de 75 pouces, avec une économie plus ou moins importante selon le format retenu.

Lancé à 1 799 €, la TV The Frame Pro de 55 pouces est à 1 490 € sur le site de la marque, soit une réduction de 309 € qui correspond à environ 17 %. Pour ceux qui préfèrent un écran plus grand, la version de 65 pouces s’affiche à 1 790 € au lieu de 1 999 €. Vous économisez ici 209 €.

La remise la plus importante concerne le 75 pouces, dont le prix passe à 2 490 €, contre 2 999 € au lancement, ce qui correspond à une baisse de 509 €. Là aussi, comptez environ 17 % de réduction. Les prix concernent les téléviseurs sans cadre décoratif supplémentaire, ce dernier étant vendu séparément.

Samsung The Frame Pro 2026 : un téléviseur Neo QLED qui fait aussi office de tableau

La gamme The Frame se distingue par son design et son mode Art. Quand vous ne regardez pas la télévision, vous pouvez afficher une peinture ou vos propres photos à l’écran. Le support mural ultra-fin est fourni. Une fois accroché, le téléviseur prend ainsi l’apparence d’un grand tableau, que vous pouvez personnaliser avec un cadre interchangeable.

Notez que l’accès à l’ensemble du catalogue de l’Art Store nécessite un abonnement à 4,99 € par mois ou 49,99 € par an. Vous pouvez également utiliser vos photos personnelles sans souscrire à ce service.

Pour en venir aux caractéristiques, la TV The Frame Pro 2026 dispose d’une dalle Neo QLED 4K avec rétroéclairage Mini LED. Samsung l’équipe par ailleurs d’un revêtement antireflet, utile si votre salon est lumineux. Le traitement de l’image est assuré par le processeur NQ4 AI Gen3, qui améliore notamment les contenus de définition inférieure à la 4K.

C’est une TV polyvalente qui s’adresse aussi aux joueurs. Ils peuvent profiter d’un rafraîchissement allant jusqu’à 144 Hz en VRR avec une source compatible. Le téléviseur dispose aussi de cinq entrées HDMI qui se trouvent sur le boîtier One Connect sans fil, auquel vous branchez vos consoles et autres appareils. Il transmet ensuite l’image au téléviseur par Wi-Fi 7, jusqu’à 10 mètres selon Samsung. L’écran reste à brancher sur une prise électrique.

Enfin, la partie sonore repose sur un système de 40 W compatible Dolby Atmos. Si vous possédez une barre de son Samsung compatible, la fonction Q-Symphony permet de l’utiliser avec les haut-parleurs du téléviseur.