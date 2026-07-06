Mort du format physique : Sony offre un maigre lot de consolation aux joueurs PlayStation qui espèrent encore avoir des jeux sur CD

La semaine dernière, Sony annonçait stopper la production de Blu-ray pour ses jeux PlayStation à compter de janvier 2028. Mais en réalité, cela ne concerne pas exactement tous les jeux — mais c'est une moins bonne nouvelle qu'il y paraît.

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Crédit : Sony

Internet a encore du mal à passer à autre chose, plusieurs jours après l'annonce choc. Les joueurs sont encore à essayer de se faire à l'idée qu'il ne sera plus possible d'acheter des jeux PlayStation au format physique à compter de janvier 2028 — ou plutôt, sans avoir à se contenter d'un maigre code de téléchargement dans une boîte vide. Voilà donc à quoi ressemble la fin d'une ère.

Mais alors que les derniers espoirs de voir Sony rétropédaler face à la grogne générale se sont éteints lorsque l'on a appris que la firme avait déjà commencé à réorienter la production de son usine de disques principale, voilà qu'un mail interne de l'entreprise vient panser les plaies des joueurs. Révélé par le journaliste Stephen Totilo dans sa newsletter Game File, celui-ci révèle une petite bonne nouvelle qui viendra en consoler quelques-uns.

Sur le même sujet — PlayStation : Sony profite de la mort du marché physique pour annoncer celle des stores PS3 et PS Vita

Sony ne va pas arrêter la production de disques pour tous les jeux PlayStation

En réalité, la nouvelle était déjà annoncée dans le billet de blog de Sony, mais était passée relativement inaperçue face à la bombe de l'arrêt de la production de CD. Le message de Sony vient donc réaffirmer la promesse faite au moment de l'annonce aux studios de développement : la firme continuera de fabriquer des versions physiques avec Blu-ray déjà en circulation. Autrement dit, si un jeu existe aujourd'hui au format physique, il sera toujours trouvable en magasin au format physique après 2028.

Du moins, pour le moment. Pas besoin d'être un expert de l'industrie pour y voir une simple période de transition pour arrondir les angles auprès des développeurs et des joueurs. En effet, Sony prépare déjà le terrain, en offrant aux éditeurs la possibilité de sortir de nouveaux jeux au format physique, mais avec un code de téléchargement à l'intérieur de la boîte. La mort du marché physique n'est qu'une question de temps.


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