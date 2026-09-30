Windows 11 26H2 : la mise à jour majeure est enfin là, voici toutes ses nouveautés

Depuis début 2026, les nouveautés apportées par le changement de version de Windows 11 se précisent. Elles sont désormais concrètes : Microsoft est en train de déployer l’itération 26H2 sur tous les appareils compatibles. S’il ne s’agit pas d’une mise à jour majeure du point de vue du nombre de fonctionnalités inédites, elle apporte tout de même son lot d’évolutions, qui mérite que l’on s’y attarde. On fait le point.

Nous y sommes. Chaque automne, Microsoft publie pour le grand public une mise à jour majeure de Windows 11, son système d’exploitation, qui se manifeste par un changement de version. Cette heure est arrivée, Windows 11 25H2 tire désormais sa révérence pour laisser la place à la version 26H2.

Disons-le tout de suite : ne vous attendez à rien de révolutionnaire avec Windows 11 26H2. Il s’agit surtout d’un paquet d’activation. Mais ce n’est pas pour autant que cette mise à jour n’apporte aucune nouveauté. Au contraire. Pendant plusieurs mois, Microsoft a disséminé des fonctionnalités – parfois très attendues – au fil des mises à jour qui n’attendaient que la version 26H2 pour s’activer.

Lire aussi – Windows 11 : Microsoft suspend en urgence cette mise à jour qui sème le chaos

Un accent mis sur la personnalisation pour le menu Démarrer et la barre des tâches

La première nouveauté concerne la barre des tâches et elle est sans doute la plus attendue. Le passage à Windows 11 avait fait perdre de sa flexibilité à cet élément phare. Il la regagne avec davantage d’options de personnalisation : il est désormais possible d’afficher une version réduite de la barre des tâches, mais également de la déplacer – que ce soit en haut, en bas, à droite ou à gauche de l’écran.

Le menu Démarrer gagne lui aussi en personnalisation. Sa taille peut être modifiée et ses différentes sections peuvent être masquées ou affichées. De plus, la recherche d’applications se retrouve facilitée grâce à une section inédite baptisée « Toutes » à la vue adaptative.

De l’IA, encore et toujours

Le présent de l’IA est désormais aux agents. La mise à jour 26H2 de Windows 11 n’y échappe pas : il est désormais possible de suivre la progression des agents IA compatibles directement depuis la barre des tâches – une notification indiquant la fin de la tâche.

L’Explorateur de fichiers n’a pas été oublié : Copilot peut « Résumer » les fichiers sauvegardés dans SharePoint et OneDrive sans avoir à les ouvrir – à condition d’avoir un abonnement actif – et il est possible pour les utilisateurs de modifier les images compatibles.

Autre amélioration : la prise en charge du langage naturel par l’accès vocal sur les PC Copilot+ compatibles.

L’efficacité remise au cœur de l’expérience sur Windows 11

La productivité est mise à l’honneur dans plusieurs des améliorations apportées par la version 26H2.

La mise à jour améliore, par exemple, les performances de l’Explorateur de fichiers de plusieurs manières : elle rend son lancement plus rapide, tandis qu’elle introduit la sauvegarde des préférences d’affichage et de tri, notamment dans les dossiers Téléchargements et Documents. Elle enrichit le nombre des formats d’archive pris en charge (uu, cpio, xar…) et permet à l’utilisateur d’utiliser la saisie vocale pour renommer un fichier.

Plusieurs améliorations de l’expérience de recherche sont activées par la version 26H2. Cette dernière introduit la prévisualisation sans ouverture des résultats de recherche et une meilleure gestion des fautes de frappe et de noms d’applications partiellement saisis.

L’indexation des dossiers fréquemment utilisés devient possible, tandis que les résultats de recherche sont précisés : il est dès lors indiqué clairement s’il s’agit d’un fichier, d’un résultat web ou encore d’une suggestion du Microsoft Store.

Autres marqueurs d’efficacité améliorée : la restauration à un point précis dans le temps de Windows, qui offre une option de récupération permettant de simplifier le dépannage en cas de problème. Le nombre de redémarrages pour maintenir les machines à jour a aussi été réduit : lorsque ce sera possible, Windows Update installera désormais les mises à jour éligibles et la mise à jour de sécurité mensuelle simultanément.

La mise à jour 26H2 renforce l’arsenal de sécurité de Windows 11

La version 26H2 introduit plusieurs changements par rapport à la sécurité. Par exemple, elle fait évoluer la sécurité des pilotes en supprimant la confiance accordée par défaut aux pilotes à signature croisée. Et quand bien même la confiance est accordée à une liste de pilotes hérités de confiance, leur compatibilité est vérifiée pendant au moins 100 heures et trois redémarrages.

Tandis que les capteurs d’empreintes digitales périphériques compatibles sont désormais pris en charge par Windows Hello, il n’est plus nécessaire de réinstaller Windows pour activer ou désactiver le contrôle intelligent des applications.

Et quelques autres améliorations pour l’expérience au quotidien

D’autres changements subtils mais utiles au quotidien font également partie du « package » 26H2. Par exemple, les améliorations apportées à l’USB renforcent la fiabilité des écrans connectés ; tandis que celle du Bluetooth progresse aussi, notamment sur le Low Energy, les appels vocaux, ou encore la mise en sourdine du micro. Il est maintenant possible pour plusieurs applications d’accéder à la webcam en même temps.

L’accessibilité a aussi été optimisée : le Narrateur intègre une visionneuse braille et la précision du zoom de la loupe devient plus granulaire puisqu’il est maintenant possible de saisir un pourcentage précis.

La mise à jour est déployée progressivement, c’est pour quoi vous pourriez ne pas encore la voir. N’hésitez pas à aller dans Menu Démarrer > Paramètres > Windows Update pour vérifier que la version 26H2 est prête à être installée sur votre appareil. De notre côté, nous ne la voyons pas encore sur notre machine, mais mettrons à jour l’article dès qu’elle sera disponible.