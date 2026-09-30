Aegon’s Conquest : le premier film Game of Thrones au cinéma a une date de sortie

Après plusieurs séries pour la télévision, l’univers de Westeros s’étend au cinéma pour la première fois avec le film Game of Thrones : Aegon’s Conquest. Il faut par contre se montrer patient, il ne sortira pas dans les salles obscures avant quelques années.

On n’en a pas fini avec Game of Thrones. Après avoir conquis la télévision, la licence va débarquer sur grand écran pour la première fois. On a du temps pour s’y préparer, puisque le film Aegon’s Conquest devrait sortir au cinéma le 6 juin 2029, nous apprend Variety. Comme son titre l’indique, le long-métrage reviendra sur l’ascencion d’Aegon Ier, personnage très important du lore, puisqu’il s’agit ni plus ni moins du fondateur de la dynastie Targaryen.

Les événements de cette époque se déroulent plus de 200 ans avant les événements de Game of Thrones et plus de 100 ans avant ceux du spin-off House of the Dragon. Cette période n’ayant jamais été couverte à la télévision, le film ne devrait mentionner aucun des personnages que l’on connaît déjà. Aegon Ier n’est notamment jamais apparu à l’écran, et on ne sait à cet instant par quel acteur l’incarnera. Pour rappel, il conquiert six des sept royaumes à l’aide de ses dragons, et est à l’origine de la création de la ville de Port-Réal et du fameux Trône de Fer, forgé à partir des épées de ses ennemis vaincus.

Aegon’s Conquest : les Targaryen encore à l’honneur après House of the Dragon et A Knight of the Seven Kingdom

Les rares informations à notre disposition pour l’instant laissent envisager un projet prometteur. La réalisation est confiée à Owen Harris, qui a séduit les téléspectateurs et la critique avec A Knight of the Seven Kingdoms, le second spin-off dans l’univers de Game of Thrones. Il a aussi réalisé plusisurs épisodes de la série Black Mirror. Il s’appuiera sur le travail de scénariste de Beau Willimon, qui présente lui aussi un CV des plus impressionnants. On lui doit House of Cards, qui a contribué à faire entrer Netflix dans une autre dimension, et Andor, la meilleure oeuvre Star Wars depuis le rachat de Lucasfilm par Disney.

Avant la sortie d’Aegon’s Conquest, une saison 4 de House of the Dragon et une saison 2 de A Knight of the Seven Kingdom sont prévues sur HBO Max.