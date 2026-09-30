Steam adopte une méthode contre-intuitive pour rendre le jeu en streaming enfin instantané

Valve continue d’améliorer le jeu en streaming à domicile dans le client Steam. La dernière bêta ajoute Pyrowave, un codec vidéo conçu pour réduire la latence à presque rien. Le procédé fonctionne à contre-courant de tout ce que font les codecs habituels.

Jouer à distance depuis son propre PC séduit de plus en plus de monde. Il s’agit d’exécuter le jeu sur un ordinateur puissant, puis d’envoyer l’image vers un téléviseur voisin. Sur le papier, tout semble idéal. En pratique, un défaut gâche souvent la fête, le délai entre l’appui sur une touche et la réaction à l’écran. Côté matériel, les progrès s’enchaînent, et Valve promet de faire tourner la plupart des jeux en 4K à 60 images par seconde sur sa Steam Machine.

Chez Valve, les chantiers se multiplient autour de l’écosystème. Sur le terrain de la réalité virtuelle, un outil maison porte désormais les jeux VR Android vers le casque Steam Frame. Dans le même temps, le client de jeu reçoit ses nouveautés par vagues successives dans son canal bêta. Celle du 21 septembre contient une ligne discrète au sujet d’un codec vidéo expérimental, taillé pour la diffusion locale. Les testeurs s’en sont emparés aussitôt.

Pyrowave sacrifie la bande passante pour effacer la latence du jeu en streaming

Ce codec s’appelle Pyrowave. Valve le décrit comme une option à haut débit et faible latence, conçue par le développeur Hans-Kristian Arntzen. Là où les formats classiques compressent au maximum pour économiser la bande passante, celui-ci fait l’inverse et en consomme cinq à dix fois plus. Compression et décompression passent entièrement par le processeur graphique. Résultat, le délai tombe sous la milliseconde à l’encodage sur du matériel récent.

La contrepartie saute aux yeux. Pour en profiter, Valve recommande de relier les deux appareils au routeur en Gigabit Ethernet, et le débit se règle manuellement entre 100 et 500 Mbit/s. Le Wi-Fi n’est pas exclu, à condition de disposer d’une installation vraiment solide. L’option reste désactivée par défaut dans les réglages avancés du streaming à domicile, sur Windows, macOS et Linux via un client expérimental. Pyrowave gère aussi le HDR et la colorimétrie complète, utile pour lire du texte à distance sur un grand téléviseur. Aucune date de sortie définitive n’a été annoncée. Son code étant ouvert, d’autres projets concurrents pourraient s’en emparer à leur tour.


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