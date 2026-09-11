Nouveau venu au casting du prochain film Marvel mettant en scène les X-Men. C’est le personnage d’Angel qui trouve son acteur cette fois-ci. Il a été vu récemment dans la série The Boys et le film Scream 7.

Le retour des X-Men au cinéma est un événement très attendu par les fans des mutants de Marvel. Nous sommes encore loin de la sortie du film, mais les révélations sur son casting s’enchaînent déjà. En août 2026, une bonne partie des acteurs et actrices qui joueront dans le prochain film X-Men était dévoilée. Au programme : Christopher Abbott (Professeur X), Kit Connor (Cyclope), Sadie Sink (Jean Grey), Maya Boyd (Tornade), Samara Weaving (Emma Frost), Inde Navarrette (Malicia) ou encore Adam Driver (Mister Sinister).

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La liste n’est pas exhaustive et d’autres noms la rejoindront au fil des mois à venir. On peut déjà en ajouter un, et non des moindres puisqu’il s’agit de celui qui incarnera Angel (Warren Worthington III de son vrai nom). Mutant fondateur des X-Men apparu dès le premier comics les mettant en scène en 1963, il est doté d’une paire d’ailes lui permettant de se mouvoir dans les airs, ainsi que d’une faculté de guérison accélérée.

Voici qui jouera Angel dans le prochain film X-Men de Marvel

C’est Asa Germann qui prendra son envol sous les traits d’Angel. À l’origine, il avait passé des auditions pour le rôle de Cyclope. Âgé de 28 ans au moment d’écrire ces lignes, vous l’avez peut-être déjà vu dans la série Gen V, spin-off de The Boys dans laquelle il apparaît aussi à la saison 4. Si vous êtes amateur de « slasher », vous l’avez possiblement aperçu dans le récent Scream 7 de février dernier.

Asa Germann succède donc à Ben Foster (X-Men : L’affrontement final en 2006) et Ben Hardy (X-Men : Apocalypse en 2016). Le prochain film X-Men est réalisé par Jake Schreier (Thunderbolts), sur un scénario de Joanna Calo (Thunderbolts), Michael Lesslie (Hunger Games) et Lee Sung Jin (Acharnés). Il sortira dans les salles obscures le 3 mai 2028.

Source : The Hollywood Reporter