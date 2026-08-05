Spider-Man : Brand New Day introduit l’histoire la plus tragique des X-Men

Spider-Man a beau être le héros du film Marvel Brand New Day, c’est un autre personnage qui retient particulièrement l’attention des fans. Et pour cause : il amorce un arc narratif très populaire de l’univers X-Men.

Si vous ne faites pas encore partie des millions de personnes ayant fait de Spider-Man : Brand New Day le deuxième meilleur démarrage de toute l’histoire du cinéma, n’allez pas plus loin. Sauf si vous n’avez rien contre les spoilers. Nous allons en effet devoir dévoiler une bonne partie de l’intrigue du film. Vous voilà prévenu. Dans le quatrième volet des aventures du Spider-Man incarné par Tom Holland, Peter Parker est au prise avec une jeune femme à la chevelure rousse dont l’identité est d’abord tenue secrète.

Sous les traits de Sadie Sink (Max dans Stranger Things), le personnage se révèle être Jean Grey, membre à venir des X-Men dont elle est l’un des plus puissants représentants. Spider-Man : Brand New Day en fait son antagoniste principal. Voulant sauver sa sœur Sara des griffes du Département du Damage Control, elle déchaîne ses pouvoirs lorsqu’elle comprend qu’elle est déjà morte entre les mains de ses geôliers. Une puissance extrême et incontrôlée qui fait tout de suite penser à Dark Phoenix.

Spider-Man : Brand New Day prépare le terrain pour Dark Phoenix

La Saga Dark Phoenix, publiée dans dans les années 80 au sein du comics X-Men, est l’une des plus populaires auprès des fans. Après des années à la présenter comme une héroïne, le scénariste Chris Claremont en fait un immense danger. Manipulée par le super-vilain Mastermind, Jean Grey trahit les X-Men et se lance dans une campagne de destruction massive. Elle anéantit un système solaire entier avant de finalement mettre fin à ses jours pour ne pas causer plus de dégâts.

Lire aussi – Spider-Man Brand New Day : que faut-il comprendre de la mystérieuse scène post-générique ?

Contrairement au film X-Men : Dark Phoenix, plutôt moyen, Spider-Man : Brand New Day prend ici le temps de poser les bases de l’évolution possible de Jean Grey. Notez d’ailleurs qu’ici, elle n’est pas encore Phoenix (tout court). Dans les comics, il faut attendre le sacrifice de Grey puis sa résurrection pour qu’elle incarne l’oiseau de la renaissance. Marvel semble avoir compris que porter tous ces événements à l’écran ne peut pas se faire en un seul film, et c’est tant mieux. Plus qu’à attendre le retour des X-Men au cinéma pour voir ce que les studios nous préparent.