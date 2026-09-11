Cette nouveauté d’Android va simplifier la vie de tous ceux qui utilisent un gestionnaire de mots de passe

Choisir un nouvel outil pour gérer ses mots de passe sur Android restait une opération contraignante. Les identifiants passaient obligatoirement par un fichier non chiffré, et les passkeys demeuraient enfermées dans l’ancienne application. Google supprime désormais ces obstacles grâce à un transfert direct effectué en quelques secondes.

Les passkeys prennent progressivement le dessus sur les mots de passe traditionnels. Enregistrées sur l’appareil puis validées à l’aide d’une empreinte ou d’un code, ces clés d’accès offrent une protection nettement meilleure contre le hameçonnage. Cette sécurité n’est toutefois pas totale. Cet été, des spécialistes ont conçu des méthodes pour s’emparer des clés que Google synchronise sur des PC Windows déjà infectés. Sur smartphone, un gestionnaire de mots de passe assure leur conservation.

Jusqu’à présent, migrer vers un autre outil de gestion des mots de passe sur Android restait compliqué, puisqu’un fichier texte non chiffré était nécessaire et que les clés d’accès ne pouvaient pas être déplacées. Au printemps, Google préparait déjà son service de mots de passe pour CXP, un protocole pensé afin de faire circuler les passkeys. Grâce à ce standard, les clés peuvent passer entre deux coffres-forts numériques. Jeudi, la firme de Mountain View a présenté la prochaine phase de ce projet sur son système mobile.

Android fait désormais passer mots de passe et passkeys d’un gestionnaire à un autre en quelques secondes

D’après les informations communiquées sur le blog de Google, Android prend désormais en charge le passage des mots de passe et des passkeys entre gestionnaires, sans obliger à télécharger le moindre fichier. La procédure part de la nouvelle application. L’utilisateur y choisit l’option d’importation depuis un autre fournisseur. Le système repère alors les services installés sur le smartphone et indique lesquels sont compatibles. Après un appui sur « Continuer », les éléments concernés sont choisis, contrôlés puis autorisés à quitter l’ancien outil. Quelques secondes plus tard, ils se retrouvent dans l’autre appli.

Pour le moment, cette possibilité fonctionne avec quatre services. Il s’agit du Gestionnaire de mots de passe de Google, de 1Password, de Bitwarden et de Dashlane. La liste doit ensuite s’élargir à d’autres partenaires. Tous les smartphones équipés d’Android 8 ou d’une version ultérieure sont compatibles. D’après la documentation destinée aux développeurs, les identifiants restent sur l’appareil pendant toute l’opération, sans devenir accessibles au système ni aux applis non authentifiées. La firme affirme vouloir laisser chacun choisir librement ses outils de sécurité et changer de fournisseur quand il le souhaite.


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