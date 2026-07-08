La saison 2 de X-Men ’97 est en streaming sur Disney+ : les mutants Marvel reprennent du service

Les X-Men sont de retour sur Disney+. La saison 2 de X-Men ’97 a démarré, et elle reprend le fil de la série animée culte des années 90. Marvel relance donc ses mutants avec de nouveaux épisodes, de nouveaux dangers, et surtout un adversaire que les fans connaissent bien : Apocalypse.

X-Men 97 Disney+ saison 2

Disney+ réunit une bonne partie des classiques Disney et Pixar, mais aussi les films et séries des univers Marvel, Star Wars ou encore National Geographic. Vous pouvez notamment y retrouver X-Men ’97, l’une des séries Marvel Animation qui a le plus fait parler d’elle ces dernières années. Sa saison 2 a débuté le 1er juillet 2026 et elle est disponible en exclusivité sur Disney+.

Pour la regarder, il faut donc passer par un abonnement. En France, la plateforme affiche en ce moment une offre promotionnelle sur ses trois formules. L’abonnement Standard avec publicité est proposé à 5,99 euros par mois pendant six mois, au lieu de 6,99 euros par mois. La formule Standard sans publicité passe de son côté à 8,99 euros par mois, contre 10,99 euros habituellement.

L’offre Premium profite elle aussi d’une réduction de 25 % : son prix tombe à 11,99 euros par mois, au lieu de 15,99 euros. Attention tout de même : les tarifs normaux sont appliqués automatiquement à partir du 7e mois, quelle que soit la formule choisie.

Une nouvelle saison qui replonge les X-Men dans le chaos

Avec X-Men ’97, Marvel Animation ne s’est pas contenté de ressortir les souvenirs des années 90. La série reprend bien l’esthétique et les figures de X-Men: The Animated Series, mais elle ne donne pas l’impression de vivre uniquement sur la nostalgie. L’histoire évolue, d’autres enjeux sont présents, et les personnages retrouvent vite leur place.

Cyclope, Jean Grey, Wolverine ou encore Magneto reviennent dans une saison qui reprend directement après les événements de la première. Et la situation n’a rien de confortable. Les mutants sont séparés, projetés à travers différentes époques, pendant que la méfiance envers eux gagne du terrain.

Le groupe est ainsi dispersé dans le temps, obligé de retrouver le chemin du retour alors que de nouvelles menaces surgissent. Parmi elles, une figure majeure de l’univers X-Men : Apocalypse. Ce mutant ancestral, bien connu des lecteurs de comics, mais aussi des fans de la série animée, donne tout de suite une autre dimension à cette saison.

Une diffusion à suivre semaine après semaine

Comme d’habitude sur Disney+, toute la saison 2 de X-Men ’97 n’est pas disponible d’un seul coup. Les nouveaux épisodes sont diffusés progressivement, avec un lancement le 1er juillet 2026, suivi de nouveaux épisodes chaque semaine. La saison compte neuf épisodes, les trois premiers ayant été diffusés le jour du lancement.

C’est donc le bon moment pour reprendre la série depuis le début. Les retardataires peuvent découvrir ou revoir la saison 1, puis enchaîner avec les nouveaux épisodes au rythme de leur diffusion. Si vous cherchez une nouveauté Marvel à regarder sur Disney+, difficile de passer à côté.


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