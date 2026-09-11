Le débogage sans fil d’Android vous a déjà lâché en pleine session ? Google s’attaque enfin au problème

Sur Android, relier son appareil à un ordinateur sans câble tenait parfois de la loterie. La connexion sautait au moindre changement de réseau, et l’appairage restait difficile à trouver dans Android Studio. Google vient de revoir tout le débogage sans fil pour le rendre plus stable, plus rapide et plus simple.

Le robot vert continue d’offrir beaucoup de liberté. Même avec des règles de plus en plus strictes, les applis peuvent toujours être installées sans passer par le Play Store. Dans plusieurs pays, les logiciels Android obtenus hors de la boutique de Google devront bientôt être proposés par un développeur vérifié. Certains utilisateurs vont plus loin avec des outils techniques. Pensé à l’origine pour les programmeurs, ADB permet de connecter un téléphone à un ordinateur pour enlever des programmes préinstallés ou changer des réglages cachés.

Le câble n’est plus indispensable depuis 2020, grâce au débogage sans fil. À l’usage, cette fonction montrait pourtant des problèmes de stabilité. La dernière version du système corrige désormais ces défauts. Les Google Pixel reçoivent Android 17 depuis la mi-juin. Les autres marques doivent recevoir Android 17 d’ici la fin de l’année. La firme de Mountain View vient maintenant d’expliquer en détail la refonte de son outil.

Google simplifie le débogage sans fil d’Android tout en améliorant sa stabilité et sa vitesse

D’après les informations données par Google sur son blog consacré aux développeurs, ADB Wi-Fi 2.0 modifie les trois éléments qui composent l’outil. Sur ordinateur, les appareils sont repérés par un nouveau système, capable de limiter les coupures après un changement de configuration du Wi-Fi ou l’extinction du téléphone. Côté smartphone, le débogage sans fil s’arrête automatiquement dès qu’un réseau est considéré comme peu sûr. Le retour sur une connexion approuvée par l’utilisateur suffit ensuite à le relancer de lui-même. Enfin, dès que l’option est activée sur l’appareil, celui-ci apparaît directement dans Android Studio sans qu’il soit nécessaire de parcourir les menus.

D’après Google, la connexion automatique réussit désormais 32 % plus souvent. La vitesse de liaison augmente aussi de 66 % dans 90 % des cas. Cette fonction marche sur smartphone, tablette, montre Wear OS et téléviseur. Pour en profiter, l’appareil doit utiliser Android 17 et l’ordinateur disposer des derniers outils de développement. Un même réseau Wi-Fi doit relier les deux appareils. L’association passe ensuite par un simple QR code. À défaut, un code d’appairage reste utilisable.


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