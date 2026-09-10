Marvel’s Wolverine : les notes sont tombées, l’exclu PS5 déçoit

Après des années d’attente, Marvel’s Wolverine sort enfin dans quelques jours. Mais le jeu des créateurs de Marvel’s Spider-Man n’a pas convaincu les premiers testeurs.

La date de sortie de Marvel’s Wolverine est fixée au 15 septembre 2026. Le jeu est très attendu puisqu’il s’agit de l’une des rares exclusivités PS5 sur cette génération qui aura vu les studios PlayStation manquer de productivité. Par ailleurs, Marvel’s Wolverine est développé par Insomniac Games, qui enchaînes les succès depuis l’ère PS4 avec les licences Marvel’s Spider-Man et Ratchet & Clank.

Le fait que le studio réussisse à adapter avec brio Spider-Man était un signal positif pour ce jeu centré sur Wolverine, autre héros majeur de l’univers Marvel. La presse a déjà pu jouer au titre et les premiers tests ont été publiés ce 10 septembre. En attendant que Phonandroid ne vous propose le sien, nous devons nous fier aux notes Metacritic et OpenCritic pour nous faire une idée de la qualité du jeu. Malheureusement, les retours sont pour l’instant assez mitigés.

Les tests de Marvel’s Wolverine confirment les défauts entrevus dans les vidéos de gameplay

Marvel’s Wolverine obtient un score de 77 sur Metacritic, basé sur 105 tests. Il s’en sort un mieux sur OpenCritic, où il atteint 81 de moyenne sur 41 tests. Pour un jeu AAA estampillé Insomniac Games, d’autant plus avec la licence Marvel et une histoire et un gameplay autour de Wolverine, ces scores sont faibles. Ils sont bien en-dessous de ceux des trois jeux Spider-Man (entre 85 et 90 sur Metacritic). Les craintes se confirment donc, alors que nombreux joueurs n’avaient pas été convaincus par la direction artistique ni le gameplay aperçus lors des trailes diffusés par PlayStation.

La réception critique n’influe pas forcément les ventes d’un jeu, mais on peut avoir des doutes quant à la capacité de Marvel’s Wolverine à atteidnre les objectifs fixés par Sony. Plus violent que Spider-Man, il est forcément moins grand-public et accessible aux mineurs. Il arrive aussi à une période très chargée en sorties, tous les éditeurs voulant lancer leur jeu avant le raz-de-marée GTA 6 du 18 novembre. Ces derniers jours, Onimusha Way of the Sword et The Blood of Dawnwalker ont obtenu des meilleures notes.