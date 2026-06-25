X-Men ’97 saison 2 : voici la date de sortie de chaque épisode, avec son titre

La série d'animation X-Men '97 sur Disney+ revient pour une deuxième saison. En l'attendant, Disney+ dévoile le nom de tous les épisodes à venir histoire de lancer le débat sur ce qu'il va se passer.

En 2024, Disney+ créait la surprise en ressuscitant la série X-Men des années 90. Ce n'est pas une simple rediffusion, mais une œuvre originale dont le design est directement inspiré de son ancêtre. Son nom : X-Men '97. L'occasion de retomber en enfance pour certains, tout en profitant d'une écriture moderne, plus mature.

Les spectateurs sont au rendez-vous et une saison 2 est confirmée. Heureusement quand on se rappelle comment se termine la précédente (nous ne spolierons rien, rassurez-vous). Vous avez un peu de temps pour rattraper votre éventuel retard : la saison 2 de -Men '97 arrive début juillet 2026.

Voici la date de sortie de X-Men '97 saison 2 sur Disney+, épisode par épisode

Au total, X-Men '97 saison 2 comportera 9 épisodes. Les 3 premiers arriveront en même temps, puis les autres à raison de 1 par semaine. Nous avons mis entre parenthèses la traduction probable des titres anglais quand cela s'y prête. Il est possible que celle retenue au final soit différente :

Days of Past Future (Les Jours d'un Futur Passé) : 1er juillet 2026. A Force to be Reckoned With (Une force avec laquelle il faut compter) : 1er juillet 2026. Rise of Apocalypse – Part I (L'Avènement d'Apocalypse – Partie I) : 1er juillet 2026. Rise of Apocalypse – Part II (L'Avènement d'Apocalypse – Partie II) : 8 juillet 2026. Weapon X, Lies, and DVDs (Arme X, Mensonges et DVD) : 15 juillet 2026. Danger.exe : 22 juillet 2026. Strange Land, Savage Heart (Terre Étrange, Cœur Sauvage) : 29 juillet 2026 The Dead Man's Hand (La Main du Mort) : 5 août 2026. Survival of the Fittest (La Loi du plus Fort ou La Survie du plus Apte) : 12 août 2026.

Les titres sont tous des références permettant de comprendre de quoi chaque épisode va parler. Outre les plus évidents comme les 3e et 4e, “Danger.exe” peut faire référence à la Salle des Dangers (lieu d'entraînement des X-Men) ou au personnage de Danger, la manifestation physique d'un programme utilisée dans cette dernière. L'épisode suivant devrait se dérouler sur la Terre Sauvage, une région tropicale sous l'Antarctique où vivent des hommes et des animaux préhistoriques.

“The Dead Man's Hand” est une expression utilisée au poker pour désigner une main composée d'une paire d'as et d'une paire de 8. Elle est considérée comme maudite dans le folklore du jeu. Ici, ce serait une référence à Gambit, qui se bat avec des cartes à jouer. Enfin, l'expression qui sert de titre au dernier épisode est une doctrine scrupuleusement appliquée par Apocalypse. Nous vous laissons le soin d’interpréter les autres.