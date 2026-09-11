Téléchargez les fonds d’écran de l’iPhone 18 Pro sur n’importe quel smartphone

Sitôt sortis, sitôt disponibles. Les fonds d’écran du nouvel iPhone 18 Pro d’Apple sont accessibles en téléchargement. À défaut de changer de modèle, vous en aurez un peu l’impression.

Apple iPhone 18 Pro

Les iPhone 18 Pro et Pro Max sont là. Avec eux les nouveautés dont nous avions déjà pu parler dans nos colonnes grâce aux fuites en tout genre, mais également des fonds d’écran inédits. En théorie, ils sont l’apanage de leur modèle respectif. Pourtant il suffit d’attendre un peu pour qu’ils soient mis à la disposition des internautes. Sur l’iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, ils sont au nombre de 4 : Bordeaux, Glacier, Argent et Noir, soit les 4 coloris dans lesquels sont proposés les appareils.

Vu le prix des deux modèles, à partir de 1 479 € pour le 18 Pro et à partir de 1 629 € pour le 18 Pro Max, peut-être que certains se contenteront d’en récupérer les fonds d’écran afin d’avoir un peu l’impression d’avoir changer de mobile sans se ruiner. Voyons maintenant comment faire pour cela.

Comment télécharger puis installer les fonds d’écran de l’iPhone 18 Pro

Il existe plusieurs médias proposant de télécharger les fonds d’écran. Vous pouvez par exemple aller sur 9to5Mac, qui les a extrait de la première version candidate (RC) d’iOS 27. Notez que sur un iPhone 18 Pro ou 18 Pro Max, les fonds d’écran sont dynamiques. Ils bougent si vous préférez. Ici, ce sont des images statiques. De plus, les fonds d’écran de l’iPhone Duo ne sont pas présents dans la RC. Il faudra probablement patienter encore quelques semaines pour les récupérer.

Lire aussi – iPhone 18 Pro : une des meilleures nouveautés d’iOS 27 sera en fait payante

Idéalement, allez sur le site mentionné depuis votre smartphone pour ne pas avoir à transferer l’image. Ensuite, assurez-vous de cliquer sur le fond d’écran qui vous intéresse pour l’afficher dans sa définition maximale puis faites-en celui de l’appareil. La démarche n’est pas tout à fait la même selon que vous utilisez un smartphone sous Android ou un iPhone, mais rien de bien compliqué. Sur iPhone, vous pouvez par exemple aller dans l’application Réglages puis Fond d’écran et Ajouter un nouveau fond d’écran.


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