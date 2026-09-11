Il va bientôt falloir compter sur un nouveau fabricant de voitures électriques sur le Vieux Continent. Un SUV électrique chinois au design atypique arrive bientôt en Europe.

Les voitures électriques chinoises ont du succès en Europe. Il est donc logique que de plus en plus de constructeurs automobiles de l’Empire du Milieu cherchent à s’implanter sur le Vieux Continent. Cette fois-ci, c’est une start-up qui annonce son arrivée prochaine. Elle a choisi pour cela un SUV à l’allure très particulière, du genre que l’on remarque facilement au milieu des autres. Son nom a d’ailleurs changé pour l’occasion : on passe du Li Auto i6 à au Li Auto Li 6. Subtil, mais présent.

Vous l’aurez donc compris, c’est de Li Auto dont nous parlons. Disons-le tout de suite : le Li 6 n’est pas fait pour circuler dans les rues étroites et se garer dans un mouchoir de poche. Avec ses 4,95 mètres de longueur, il a besoin d’espace. Et vous allez d’ailleurs en avoir à l’intérieur de l’habitacle. Exemple : les sièges avant s’inclinent totalement pour prolonger la banquette arrière. Parfait pour allonger ses jambes pendant que vous regardez un film sur l’écran de divertissement de 21,4 pouces pour les passagers arrière. Il y a aussi un frigo à bord, au besoin.

Le constructeur automobile Li Auto débarque en Europe avec son SUV Li 6

Le Li Auto Li 6 existe en deux versions. La première possède un moteur à l’arrière de 250 kW (335 ch) pour 720 km d’autonomie annoncée. La deuxième ajoute un moteur à l’avant pour une transmission intégrale de 400 kW (536 ch). L’autonomie descend alors à 660 km, mais la voiture passe de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Notez que les nombres concernant l’autonomie sont basés sur les cycles chinois CLTC. En utilisant les mesures européennes WLTP, plus strictes, on serait plutôt de l’ordre de 610 et 560 km respectivement.

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Reste une inconnue de taille : le prix du SUV Li Auto Li 6. En Chine, il est vendu à partir de 249 800 yuans, soit environ 32 000 €. Mais avec les taxes européennes, on s’attend au moins au double chez nous. Il semblerait que Li Auto veuille d’abord s’implanter au Royaume-Uni, exempte de ces taxes, tout en regardant du côté des Pays-Bas et de l’Allemagne. Le Li 6 sera présenté lors du Mondial de l’Auto qui se tiendra à Paris du 12 au 18 octobre 2026. Prix, marchés initiaux et réseaux de vente y seront dévoilés.

Source : CarNewsChina