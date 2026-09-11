Ce constructeur chinois arrive en Europe avec un SUV électrique original et plein d’options

Il va bientôt falloir compter sur un nouveau fabricant de voitures électriques sur le Vieux Continent. Un SUV électrique chinois au design atypique arrive bientôt en Europe.

Li Auto i6
La Li Auto Li 6

Les voitures électriques chinoises ont du succès en Europe. Il est donc logique que de plus en plus de constructeurs automobiles de l’Empire du Milieu cherchent à s’implanter sur le Vieux Continent. Cette fois-ci, c’est une start-up qui annonce son arrivée prochaine. Elle a choisi pour cela un SUV à l’allure très particulière, du genre que l’on remarque facilement au milieu des autres. Son nom a d’ailleurs changé pour l’occasion : on passe du Li Auto i6 à au Li Auto Li 6. Subtil, mais présent.

Vous l’aurez donc compris, c’est de Li Auto dont nous parlons. Disons-le tout de suite : le Li 6 n’est pas fait pour circuler dans les rues étroites et se garer dans un mouchoir de poche. Avec ses 4,95 mètres de longueur, il a besoin d’espace. Et vous allez d’ailleurs en avoir à l’intérieur de l’habitacle. Exemple : les sièges avant s’inclinent totalement pour prolonger la banquette arrière. Parfait pour allonger ses jambes pendant que vous regardez un film sur l’écran de divertissement de 21,4 pouces pour les passagers arrière. Il y a aussi un frigo à bord, au besoin.

Le constructeur automobile Li Auto débarque en Europe avec son SUV Li 6

Le Li Auto Li 6 existe en deux versions. La première possède un moteur à l’arrière de 250 kW (335 ch) pour 720 km d’autonomie annoncée. La deuxième ajoute un moteur à l’avant pour une transmission intégrale de 400 kW (536 ch). L’autonomie descend alors à 660 km, mais la voiture passe de 0 à 100 km/h en 4,5 secondes. Notez que les nombres concernant l’autonomie sont basés sur les cycles chinois CLTC. En utilisant les mesures européennes WLTP, plus strictes, on serait plutôt de l’ordre de 610 et 560 km respectivement.

Lire aussi – Ce constructeur chinois entre dans le club très fermé des bornes qui rechargent une voiture en cinq minutes

Reste une inconnue de taille : le prix du SUV Li Auto Li 6. En Chine, il est vendu à partir de 249 800 yuans, soit environ 32 000 €. Mais avec les taxes européennes, on s’attend au moins au double chez nous. Il semblerait que Li Auto veuille d’abord s’implanter au Royaume-Uni, exempte de ces taxes, tout en regardant du côté des Pays-Bas et de l’Allemagne. Le Li 6 sera présenté lors du Mondial de l’Auto qui se tiendra à Paris du 12 au 18 octobre 2026. Prix, marchés initiaux et réseaux de vente y seront dévoilés.

Source : CarNewsChina


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Téléchargez les fonds d’écran de l’iPhone 18 Pro sur n’importe quel smartphone

Sitôt sortis, sitôt disponibles. Les fonds d’écran du nouvel iPhone 18 Pro d’Apple sont accessibles en téléchargement. À défaut de changer de modèle, vous en aurez un peu l’impression. Les…

Le débogage sans fil d’Android vous a déjà lâché en pleine session ? Google s’attaque enfin au problème

Sur Android, relier son appareil à un ordinateur sans câble tenait parfois de la loterie. La connexion sautait au moindre changement de réseau, et l’appairage restait difficile à trouver dans…

Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra au meilleur prix : voici où acheter les smartphones pliants de Samsung

Samsung a dévoilé la sortie de ses nouveaux smartphones pliants lors de l’évènement Samsung Galaxy Unpacked de juillet 2026. Le géant coréen y a annoncé la sortie de deux nouveaux…

Chrome 153 : mettez votre navigateur à jour, une faille de sécurité exploitée par les pirates est corrigée

Si vous ne l’avez pas déjà fait, mettez votre navigateur Chrome à jour vers sa version 153. Elle comble de nombreuses vulnérabilités parfois critiques, dont une activement exploitée par les…

Samsung Galaxy Z Flip 8 au meilleur prix : voici où acheter le smartphone moins cher

Le Samsung Galaxy Z Flip 8 a été dévoilé lors du Galaxy Unpacked du mercredi 22 juillet 2026. Et bonne nouvelle, le smartphone pliant est disponible depuis le 7 août…

Cette nouveauté d’Android va simplifier la vie de tous ceux qui utilisent un gestionnaire de mots de passe

Choisir un nouvel outil pour gérer ses mots de passe sur Android restait une opération contraignante. Les identifiants passaient obligatoirement par un fichier non chiffré, et les passkeys demeuraient enfermées…

Marvel’s Wolverine : les notes sont tombées, l’exclu PS5 déçoit

Après des années d’attente, Marvel’s Wolverine sort enfin dans quelques jours. Mais le jeu des créateurs de Marvel’s Spider-Man n’a pas convaincu les premiers testeurs. La date de sortie de…

L’application Gemini est disponible sur Windows 11 et 10 : pourquoi il faut l’installer et abandonner la version web

Google lance enfin une application native Gemini pour Windows 11 et 10. Elle dispose de quelques avantages par rapport à la version web qui devraient pour convaincre de l’installer sur…

French Days : NordVPN baisse ses prix jusqu’à 76% et offre 4 mois supplémentaires

NordVPN baisse ses prix pour les French Days de la rentrée. Ses abonnements font l’objet d’une réduction allant jusqu’à 76%, avec quatre mois supplémentaires offerts. La formule de base revient…

iPhone 18 Pro : une des meilleures nouveautés d’iOS 27 sera en fait payante

Apple a annoncé la fonctionnalité Handoff pour iOS 27 lors de l’annonce des iPhone 18 Pro. Permettant d’utiliser le même numéro de téléphone sur deux iPhone, elle ne sera pads…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.