X-Men : Marvel confirme son casting et met fin à plusieurs grosses rumeurs

Le casting du prochain film X-Men se dévoile. Marvel vient en effet de partager les noms des acteurs qui interpréteront des personnages cultes, tels que Rogue, Charles Xavier ou encore Mr. Sinister…

Connaissez-vous le fancasting ? Ce terme désigne une tendance qui vise à imaginer quel acteur pourrait incarner tel ou tel personnage d’un univers en particulier. Et, le moins que l’on puisse dire, c’est que le MCU n’est pas épargné par ce phénomène. Loin de là. On pense par exemple au cultissime Iron Man, qui a longtemps été incarné par le charismatique Robert Downey Jr. L’acteur a récemment accepté de passer le flambeau. Partant de ce constat, les fans ont imaginé plusieurs acteurs. On a même pensé que Tom Cruise pourrait incarner Tony Stark dans Avengers: Secret Wars.

Mais il ne faut pas oublier que Marvel s’apprête à lancer un ambitieux reboot pour ses célèbres X-Men. Le film en question, sobrement baptisé X-Men, est en préparation. Et, au-delà des nombreuses spéculations émises par les fans, son casting se dévoile petit à petit. Et, contrairement à certaines rumeurs, Denzel Washington et Adam Driver ne seront pas présents dans le prochain film X-Men.

X-Men : un casting de haute volée

Plus tôt ce mois-ci, on apprenait par exemple le nom de l’actrice qui incarnera Emma Frost, une mutante télépathe apparue dans les comics. Et, après quelques semaines d’attente, Marvel a enfin dévoilé une grande partie du casting, à l’occasion du Disney D23. On vous explique tout.

Passons donc au sujet du jour. Commençons par Charles Xavier, aussi connu sous le nom de Professeur X. Celui-ci sera incarné par Christopher Abbott, connu pour ses rôles dans des films tels que It Comes at Night, Sanctuary ou encore la série The Sinner.

Passons ensuite à Rogue, une mutante capable d’absorber les souvenirs et les pouvoirs de ses adversaires. Celle-ci sera jouée par Inde Navarrette, qui s’est révélée à l’occasion du très populaire Obsession, sorti plus tôt cette année.

On retrouve ensuite Maya Boyd, une actrice peu connue du grand public. Celle-ci campera le rôle de Storm, la célèbre mutante capable de contrôler les éléments. Du côté des méchants, le célèbre Mr. Sinister sera incarné par Adam Driver, un acteur bien connu pour avoir incarné Kylo Ren dans Star Wars.